“شاهد” متابعو الراقصة الشھیرة صافیناز مصدومون مما شاهدوه على فخذيها!

أثارت إطلالة الراقصة الأرمینیة الشھیرة صافیناز في برنامج”التربيزة” الذي تقدمه المذيعة أميرة بدر ضجة واسعةً على مواقع التواصل.

وكشفت الإطلالة في أحد المشاهد حجم الترهلات التي تعاني منھا صافیناز لا سیما في منطقة الفخذین، رغم أنھا لم تتجاوز 36 من عمرھا بعد.

وكان من بين التعلیقات على المشهد: “جسمھا مترهل كتیر”، “هي فیھا نسبة ترهل فعلاً بس حلوة قوي”.

وسخر آخر بقوله إن لزوجھا الحق بالانفصال عنھا بسبب الترهلات التي تملأ جسدها.

وفي ذات المقابلة، كشفت الراقصة صافيناز أنها تلقت عروضاً كثيرة للزواج من أثرياء الخليج لكنها رفضتهم جميعا.

وقالت إن سبب رفضها لهم هو لأنهم كبار في السن، وقالت إنها ترغب في الارتباط برجل صغير: “أنا بحب الرجالة الصغيرة”.

وذكرت أن هؤلاء الرجال جميعاً لم يكن لديهم أي اعتراض على عملها. وقالت: “كنا هنتجوز في السر من غير ما أبطل شغلي . بس رفضت”.

وأشارت الى أنها ستقيم مسابقة لاختيار شريك حياتها على أن يتقدم لها الراغبون في الزواج ثم تختار من بينهم من يفوز .

وكشفت أنها انفصلت عن زوجها بسبب حبّه للنساء.

وقالت: “لما كنت أمشي معها، الرجالة كانت تتفرّج عليّا، وهو يتفرج على ستات تانية”.