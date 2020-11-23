“شاهد” الهدية التي عاد بها نتنياهو من محمد بن سلمان لـِ”أفيخاي أدرعي”!

سخر ناشطون من استقبال محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيسَ وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة نيوم السعودية بنشر صورةٍ للمتحدث باسم جيش الإحتلال أفيخاي أدرعي يحمل “هدايا” من بن سلمان.

وأعاد النشطاء نشرَ صورة سابقة لـ”ادرعي”، ظهر فيها وهو يحمل عباءة سعودية وسبحة، وعلقوا عليها بالقول إن هذه هدية أرسها بن سلمان له مع نتنياهو، وذلك على سبيل التهكم والسخرية.

وجرى تداول صورة للسخرية، علماً ان “أدرعي” كان نشرها مسبقاً وقال إنه تلقاها من أحد الحجاج.حسب قوله

وعلّق احد النشطاء: “سواء كانت الصورة قديمة أم حديثة المهم هكذا الصهاينة مسرورون يستهزؤون بالعرب ويتحدونهم، وله من ذل!!”.

وكتب آخر ساخراً: “انتظر قليلا وسيؤدي العمره”.فيما قال مغرّد ثالث: “النتن ياهو كان رايح عمرة عالسكت بس كشفو قلك بنجيب هدايا للحاشية”.

وأكد وزير التعليم بحكومة الاحتلال يوآف جالانت صحة تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقاء سريا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في السعودية.

وفي تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال، ووصف الوزير الإسرائيلي الأمر بأنه “إنجاز رائع”، وقال: “حقيقة أن الاجتماع قد عقد وأن الحديث تم عنه علنا، حتى ولو بشكل شبه رسمي حتى الآن، هو أمر في غاية الأهمية”.

وقال: “هذا أمر حلم به أسلافنا. الشيء الرئيس هو القبول الحار لإسرائيل من العالم السني وإزالة العملية العدائية برمتها “.

ورفض نتنياهو، التعليق على تقارير لقائه في السعودية مع محمد بن سلمان.

ونقلت القناة “13” الإسرائيلية عن نتنياهو الإثنين قوله: “لم أتطرق أبدا إلى هذه الأمور، ولا أنوي البدء في ذلك الآن”.

فيما نفى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في تغريدة على “تويتر” عقد لقاء بين نتنياهو وولي العهد السعودي.

وفي وقت سابق الإثنين، قالت وسائل إعلام عبرية، إن لقاءً ثلاثيا، عقد الأحد، في السعودية، بمشاركة نتنياهو، وبن سلمان، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وفي ذات السياق، ذكرت وسائل إعلام عبرية بينها هيئة البث، وصحيفة “هآرتس”، وموقع “واللا”، إن اللقاء عقد سرا بالسعودية يوم أمس الأحد.

وأشارت إلى أن رئيس “الموساد” الإسرائيلي (المخابرات الخارجية) يوسي كوهين، شارك باللقاء.

ونقلت وسائل الإعلام العبرية معلوماتها، عن مصدر إسرائيلي لم تحدد اسمه.

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلي، إن نتنياهو وكوهين، غادرا في طائرة خاصة مطار بن غوريون، قرب تل أبيب، إلى منطقة نيوم في السعودية.

وأضافت أن “الزيارة السرية استغرقت 5 ساعات، كما أنه لم يتم إطلاع وزيري الدفاع بيني غانتس والخارجية غابي أشكنازي مسبقا عن الرحلة”.