فيديو مروع لأصحاب القلوب القوية.. “شاهد” جندي عراقي أساء تقدير حبل الأمان أثناء قفزة تدريبية وهذا ما حدث!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة ارتطام جندي عراقي بالأرض بطريقة مُروعة بعد قفزة من مكان مرتفع في أحد معسكرات التدريب.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، لحظة استعداد الجندي للقفز من مكان عالي، بارتفاع عمارة مكونة من خمس طوابق، إلا أن سوء التقدير بشأن حبل الأمان جعله يسقط بطريقة مُرعبة ويرتطم في الأرض.

وفشل حبل الأمان في سحب الجندي قبل ملامسته الأرض، ما جعله يرتطم بقوة، ويتوقف الفيديو إلى هنا دون الكشف عن مصيره، بينما رجح مغردون أن يكون قد خسر حياته.

ارتطام جندي عراقي بالأرض أثناء التدريب pic.twitter.com/1IJLZUD4T2 — علي محمد (@ali_45u) November 23, 2020

لكن وسائل إعلام عراقية ذكرت أن الجندي نجا من الموت بأعجوبة، لكنه أُصيب بجروح بليغة، وسط غضب الناشطين من عدم اكتراث المسؤولين وتشديدهم على إجراءات الأمان لضمان سلامة عناصر الجيش.

وفي سياق آخر، لقي جندي عراقي مصرعه أمس الإثنين وأصيب أربعة آخرين بانفجار عبوة ناسفة غربي الموصل، شمال بغداد.

وقال المقدم حسين العكيدي بالجيش العراقي إن” انفجار عبوة ناسفة استهدف عجلة (سيارة) همر بين قريتي الجرن والفارسية ضمن ناحية حمام العليل 20 كم جنوب الموصل، أدى إلى مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما سلمت جثة القتيل للطب العدلي في الموصل”.

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