هالة صدقي أصابتها الغيرة من فيفي عبده فتحدّتها بصور عارية فوق قارب وسط البحر!

على خطى الراقصة الإستعراضية فيفي عبده أثارت الفنانة المصرية هالة صدقي غضب جمهورها بعد ظهورها بصورة فاضحة لا تُناسب عمرها الذي اقترب من الـ60 عاماً.

وظهرت هالة صدقي بالصورة التي نشرتها عبر “انستجرام” ورصدتها “وطن”، وهي تجلس فوق قارب وترتدي كاش مايوه أبيض يكشف فخذيها تماماً، وعلقت عليها بالقول: “الشمس والبحر وبس”.

وبصورة أخرى بنفس “الكاش مايوه” ظهرت هالة صدقي على مقدمة القارب وعلقت: “بالأحضان بالأحضان يا بلدنا يا حلوة بالأحضان”.

وتعرضت هالة صدقي إلى انتقادات من قبل الجمهور الذي سخر من لجوئها إلى التعري في هذا السن، كما أشاروا إلى أن وزنها الزائد لا يسمح لها بارتداء هذه الملابس الفاضحة، ونصحوها بالرجوع إلى الله في أرذل العمر.