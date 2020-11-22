كاتب قطري يؤكد أن إفتضاح خيانة الامارات للسعودية مسألة وقت لا أكثر
كاتب قطري يؤكد أن إفتضاح خيانة الامارات للسعودية مسألة وقت لا أكثر
الهدهد

كاتب قطري بارز: فضيحة خيانة الإمارات للسعودية ستظهر للعلن .. ولهذا السبب تسرّع علاقاتها بإسرائيل

كتب وطن
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اكّد الكاتب القطري البارز أنّ أمر خيانة للمملكة العربية سيفتضح ويظهر للعلن، والأمر مسألة وقت فقط.

وقال “الحرمي” في تغريدةٍ بحسابه الرسميّ في “تويتر”: “إفتضاح .. خيانة الامارات للسعودية ، وظهور ذلك للعلن ، مسألة وقت لا أكثر “.

وأضاف أنّ: “السعوديون يعرفون هذا الأمر جيدا، بل واثقون منه..إلا آكلوا سُحت أبوظبي ..”.

وتابع: “لذلك.. تجد أبوظبي تسارع الخطى في علاقاتها مع إسرائيل ، ظناً منها أنها بذلك ستحمي نفسها من أي متغيرات في علاقاتها مع #السعودية ..”.

ووقعت البحرين والإمارات منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل، بالبيت الأبيض، وسط رفض فلسطيني واسع.

أما السعودية، فقالت على لسام وزير خارجيتها فيصل بن فرحان آل سعود إن بلاده تؤيد الكامل مع إسرائيل، “لكن ينبغي أولا إقرار اتفاق سلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة”.

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