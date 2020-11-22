فضيحة في متاجر الكويت.. “أجبان لبنانية” مدعومة لصالح الفقراء تباع في الأسواق الكويتية!

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لأجبان وألبان وغيرها من المنتجات اللبنانية المعروضة في أحد متاجر الكويت، ويوجد عليها ملصقاً يدل على أنها مدعومة من قبل وزارة الاقتصاد اللبنانية، ما يجعلها مخصصة للبيع للعائلات الفقيرة في لبنان، وهذا يعني أن بيعها لغير هذا الغرض وخارج بلادها محرماً تماماً.

وجاءت هذه القصة، بعد فترة قصيرة من تجدد الحديث عن بيع المواد المدعومة في الكويت بالخارج، ما فجر جدلاً كويتياً لبنانياً حول الأساليب التي يعتمدها التجار لإيصال المنتجات المدعومة لخارج أسواقها.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مسؤول في وزارة التجارة قوله إن هذه القضية معقدة، ومرتبطة بأكثر من جهة، لكن يصعب تطبيق القانون على متجر محلي لمجرد وجود ملصق يشير إلى أن البضاعة المباعة لديه مدعومة من بلادها.

وأشار إلى أن دورة محاسبة أصحاب هذه البضائع يتعين أن تبدأ من الدول الداعمة، على أن يشمل ذلك تنسيقاً مع الجهات الرقابية بالبلد الذي تباع فيه مثل هذه المنتجات لمكافحة هذه الظاهرة.

وبرر مدير متجر “لمى للمواد الغذائية” في السالمية، تامر ممدوح، والذي انتشرت لمتجره صور بيع المنتجات اللبنانية المدعومة، بأن إدارة الشركة حريصة على تلبية احتياجات عملائها وغالبيتهم من الجنسية اللبنانية.

ولفت إلى أنه في كثير من الأحيان يحصل نقص في بعض المنتجات التي تشهد طلباً كبيراً من الزبائن في الكويت، الأمر الذي يدفع فريق الشركة في لبنان لشرائها من البقالات ومتاجر الأغذية في لبنان.

وأضاف ممدوح أن عرض أحد أصناف الجبنة اللبنانية في متجره مع ملصق العرض الذي يدل على أنها مدعومة من وزارة الاقتصاد، حصل عن طريق الخطأ ولعدم دراية إدارة الشركة بقصة الدعم من أساسها.

وتابع ممدوح أن المنتجات التي عُرضت وصلت إلى الشركة بعد شرائها عن طريق طرف ثالث في لبنان، بدلاً من شرائها مباشرة عن طريق فرعها هناك، مؤكداً أن دخولها إلى السوق الكويتي حصل حسب الأطر الرسمية المعتمدة وبعد المرور بكل الإجراءات القانونية المطلوبة.

وشدد على أنه لم يتم تهريب أي منتجات غذائية لبيعها في الكويت، مبيناً أن إدارة الشركة لم تبحث عن تحقيق أرباح مادية من وراء خطوتها بل أرادت تلبية احتياجات العملاء لا أكثر، للحفاظ على ثقتهم.

وكانت السلطات الكويتية قد شددت إجراءات الرقابة على المنافذ الحدودية، بعد اكتشاف تهريب مواد تموينية مدعومة من الكويت إلى مصر، في جريمة غريبة غير مسبوقة.

وكشفت السلطات الكويتية مؤخرا عن عمليات تهريب للسلع التموينية من داخل البلاد عبر شركات شحن، ورصدت اتصالات بين سائقين مصريين وشخصيات كويتية أثناء عملية النقل على الحدود.

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