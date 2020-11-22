المغرب والتطبيع
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“شاهد” فيديو محرج للملك محمد السادس من قلب المغرب وهذا ما حدث أمام الكاميرات

كتب وطن
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تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا من اعتبروه محرجا لملك المغرب ، الرافض للتطبيع حيث أظهر شابا مغربيا يدعو للتطبيع مع الكيان المحتل ويدعم الفكرة.

 

المقطع المتداول على نطاق واسع أظهر شابا يمسك بالعلم الإسرائيلي ضمن برنامج يقدم من الشارع على ما يبدو، وتلفظ بكلمات ترحب بالكيان المحتل وتدعم معه على غرار ما فعلته والبحرين.

 

 

ويأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه المغرب على لسان رئيس الوزراء، سعد الدين العثماني، أي تطبيع للعلاقات مع .

 

وكان «العثماني» قال في كلمة له بأغسطس الماضي أمام اجتماع لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه إن المغرب يرفض أي تطبيع مع «» لأن ذلك يعزز موقفه في مواصلة انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

 

وأوضح قائلا: «موقف المغرب ملكا وحكومة وشعبا هو الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك ورفض أي عملية تهويد أو التفاف على حقوق الفلسطينيين والمقدسيين وعروبة وإسلامية المسجد الأقصى والقدس الشريف».

 

وأضاف: «هذه خطوط حمراء بالنسبة للمغرب ملكا وحكومة وشعبا وهذا يستتبع رفض كل التنازلات التي تتم في هذا المجال، ونرفض أيضا كل عملية تطبيع مع الكيان الصهيوني».

 

وقال رئيس الحكومة المغربية إن «كل عملية تطبيع مع الكيان الصهيوني هي دفع له وتحفيز كي يزيد في انتهاكه لحقوق الشعب الفلسطيني والإلتفاف على هذه الحقوق التي تعتبر الأمة الإسلامية كلها معنية بها وبالدفاع عنها».

 

وجاء ضمن تعليقات النشطاء على هذا المقطع تعليق لشاب مغربي رافض للتطبيع وأراد توضيح الصورة وما حدث بقوله:”لكي اقدم للمشاهد العربي و غير العربي شرح هذا الفيديو كوني مغربي وحب علي التوضيح  هذا الشخص يقوم بمقالب في المغرب”

 

 

وتابع أنه “يستهدف في مقابلاته الفئة الهشة و الجاهلة بهكذا مصطلح و التي لم تتعلم لزيادة عدد مشاهديه من عشاق التفاهة و الفيديو طويل جدا و هذا فقط نموذج لاحد الجاهلة و منهم كثير”

 

ويتمثل الموقف الرسمي للمغرب في دعم حل الدولتين مع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

 

ويشغل العاهل المغربي محمد السادس منصب رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي.

 

وكان والده الملك الراحل الحسن الثاني رئيسا لها أيضا.

 

وبدأ المغرب وإسرائيل علاقات على مستوى منخفض عام 1993 بعد التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

 

لكن الرباط جمدت العلاقات مع إسرائيل بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية عام 2000.

 

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