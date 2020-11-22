صدام حفتر
صدام حفتر
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“شاهد” صدام حفتر نثر الملايين في حفل زفافه “الأسطوري” وهذا ما فعله مع الشعراء الذين أحيوا الحفل

كتب وطن
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سلطت وسائل إعلام الضوء على ما اسمته حفل الزفاف “الأسطوري” لنجل اللواء الإنقلابي ، صدام، مشيرةً إلى أنه أهدر ملايين الدولارات والسيارات الفارهة على الشعراء والمطربين الذين أحيوا حفل الزفاف.

 

وقالت قنوات تلفزيونية ليبية، إن نجل حفتر أهدى سيارات فارهة وهواتف باهظة ومبالغ مالية لشعراء أحيوا حفل زفافه قبل أيام. موضحةً أن 40 شاعراً أحيوا حفل الزفاف بمدينة .

وأوضحت أن نجل حفتر أهدى الشعراء سيارات من نوع “تويوتا هايلوكس 2020” وهواتف سامسونغ “A21″، بقيمة إجمالية بلغت 13 مليون دينار ليبي (الدينار ليبي يعادل 0.74 من الدولار الأمريكي).

وأشارت إلى أن مدير مكتب ، هو من أشرف على توزيع الهدايا فور انتهاء حفل الزفاف الذي أقيم قرب منزل أصهار صدام غرب مدينة أجدابيا. وخص بها كل شاعر مدح صدام أو والده أو قبيلته “الفرجان”.

 

وأضافت أن “رتلا عسكريا جاب أجدابيا حتى ساعات متأخرة من الليل احتفالا بزفاف صدام. مؤكدة إصابة طفل من سكان منطقة الشعبية الغربية بالمدينة جراء الرصاص العشوائي الذي أطلق احتفالا بالزفاف”.

 

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رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الأنباء التي تتحدث عن حفل الزفاف الأسطوري، مستنكرين ما أقدم عليه نجل الانقلابي حفتر المدعوم من بأموال الشعب الليبي في حين يواجه الليبيين الأمريين بسبب الحرب الدائرة في بلادهم.

 

الجدير ذكره، أنه ومنذ سنوات تعاني ليبيا الغنية بالنفط صراعا مسلحا، وتنازع قوات حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

 

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