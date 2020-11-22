“شاهد” صدام حفتر نثر الملايين في حفل زفافه “الأسطوري” وهذا ما فعله مع الشعراء الذين أحيوا الحفل

سلطت وسائل إعلام ليبية الضوء على ما اسمته حفل الزفاف “الأسطوري” لنجل اللواء الليبي الإنقلابي خليفة حفتر، صدام، مشيرةً إلى أنه أهدر ملايين الدولارات والسيارات الفارهة على الشعراء والمطربين الذين أحيوا حفل الزفاف.

وقالت قنوات تلفزيونية ليبية، إن نجل حفتر أهدى سيارات فارهة وهواتف باهظة ومبالغ مالية لشعراء أحيوا حفل زفافه قبل أيام. موضحةً أن 40 شاعراً أحيوا حفل الزفاف بمدينة أجدابيا.

وأوضحت أن نجل حفتر أهدى الشعراء سيارات من نوع “تويوتا هايلوكس 2020” وهواتف سامسونغ “A21″، بقيمة إجمالية بلغت 13 مليون دينار ليبي (الدينار ليبي يعادل 0.74 من الدولار الأمريكي).

وأشارت إلى أن مدير مكتب صدام حفتر، هو من أشرف على توزيع الهدايا فور انتهاء حفل الزفاف الذي أقيم قرب منزل أصهار صدام غرب مدينة أجدابيا. وخص بها كل شاعر مدح صدام أو والده أو قبيلته “الفرجان”.

وأضافت أن “رتلا عسكريا جاب أجدابيا حتى ساعات متأخرة من الليل احتفالا بزفاف صدام. مؤكدة إصابة طفل من سكان منطقة الشعبية الغربية بالمدينة جراء الرصاص العشوائي الذي أطلق احتفالا بالزفاف”.

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رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الأنباء التي تتحدث عن حفل الزفاف الأسطوري، مستنكرين ما أقدم عليه نجل الانقلابي حفتر المدعوم من الإمارات بأموال الشعب الليبي في حين يواجه الليبيين الأمريين بسبب الحرب الدائرة في بلادهم.

#دوله_المخانب والحكومات الفاشله

أهدى اللص صدام فرخ الشخشير حفتر 40 شاعر منافق بجداره سيارات من نوع تيوتا هايلوكس موديل 2020 وهواتف سامسونج A21 .

ومدير مكتب ولد الشخسير "الهرواك أحمد الطبولي" المتهم في قضية مخلة بالشرف عام 2010 هو من أشرف على توزيع الهدايا فور إنتهاء الحفل..😎 pic.twitter.com/7p2JwgGQbu — LIONESS. CROES✌أم الأسد البطل الحر الشجاع (@croes_lioness) November 21, 2020

انا ما قلت شي عليه بس غلاء اسعاره 😁 نحكي علي نفسي خطبت مرتين الشروط اللي طلبوهن يحسابوني صدام حفتر — 🇱🇾احمد القبائلي 🇱🇾 (@6IoKXDKNoHWlIJs) November 21, 2020

الي وزع السيارات مش ولد صاحب الجيش لا الي وزعهن هدايا واحد من طبرق اسما بوقله ومعاه تاجر وحداخر ونوره خذوها عيت حفتر الفرجان ميهون عليهم شي من جدك تصدق صدام عطا سياره هظوم ما يهون عليهم شي — alsidek sss (@alsidek1989_) November 21, 2020

شلة شعراء تيوس عطاهم صدام حفتر سيارات

حركات وسخه هيا اللي ودرت معمر https://t.co/dLJubHPqPB — هّــؤٌلُاكـــؤٌ (@mohmad9037) November 21, 2020

#ماحدث_حفل_زواج_صدام_حفتر__عقوبات#تم_تطبيقها_على_الضيوف

هناك عدد من الذين حضرو الحفلة قامو بمحاولة تصوير داخل الخيمة ولكن كان الرد قاسي

القبض عليهم من وسط الاحتفال وتحول من ضيف الي معتقل وتم تحليقه صفر ومعاقبته وحرمانهم من الاحتفال .#الحياة_حظ 👇#عرس_عسكري 😁 pic.twitter.com/hagKdmrhtT — نادين الفارسي (@Nadeenalfarsi) November 21, 2020

حفل في منطقة سلوق بمناسبة عقد قران صدام نجل حفتر

و تمت دعوة جميع الشعراء واعطائهم تايوتا فجعة ومكافئة مالية قدرها 70 الف لكل شاعر

ومن ضمن الشعراء ناصر بوعجيلة اللافي

صدام يوزع في تيوتات بعد باع نوق جده pic.twitter.com/LSysD81Xrs — عادل ADEL (@m8wL8sAjVlB8KL4) November 21, 2020

الجدير ذكره، أنه ومنذ سنوات تعاني ليبيا الغنية بالنفط صراعا مسلحا، وتنازع قوات حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

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