ناشطة مغربية
ناشطة مغربية
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“الخليجية مثل التفاحة الناشفة”.. “شاهد” ناشطة مغربية تفجر موجة غضب واسعة بما قالته عن البرتقالة الحلوة!

كتب وطن
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فجرت موجة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إثر مقارنتها النساء الخليجيات بنساء ومحاولتها حسم الجدل القائم دائماً بين التصنيفين.

 

وقالت الناشطة  المغربية بفيديو متداول رصدته “وطن”: “سأعطيكم خلاصة الحرب التي لا تنتهي بين الخليجيات والمغربيات”.

 

وأمسكت بتفاحة وبرتقالة وبدأت بالمقارنة قائلة: “أترون هذه التفاحة؟ كبيرة صح؟ لكنها من الداخل ليست حلوة، وناشفة أيضاً”.

 

وتابعت: “شاهدوا في المقابل هذه البرتقالة؟ صغيرة جداً لكن أقسم أنكم لو فتحتوها لوجدتوها سكر وعسل”.

 

واختتمت: “وهكذا نحن تستصغرونا وتقللون من شأننا، ولكن من داخلنا لا يوجد أطيب وأحن وأجمل منا، وهذه هي الحقيقة لنخلص من هذه الحروب”.

 

وتباينت ردود أفعال الناشطين حول مقارنة الناشطة، فمنهم من هاجمها بشراسة واتهمها بتسويق المرأة المغربية للرجل الخليجي، مستنكرين عدم تسويقهم لأنفسهم لأبناء جنسيتهم.

 

وآخرون هاجموها واتهموها بالإساءة إلى الخليجيات بهذه المقارنة الغريبة، مؤكدين أن هذه المقارنات تعكس انعدام ثقة الفتاة التي تقبل أن توضع بهكذا مقارنات.

 

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يذكر أن تهمة خطف الأزواج تلاحق المغربيات في الخليج العربي دائماً، لدرجة أن الناشطة وجيهة الحويدر وجهت رسالة إلى وزير العدل المغربي سنة 2010، تطالبه من خلالها بما أسمته رفع الظلم عن مواطناتها، جراء زواج الكثير من السعوديين من نساء مغربيات.

 

وطالبت الحويدر الدولة المغربية باعتماد قانون “يردع” المغربيات من الاقتران بالسعوديين، لأن الكثير من مواطنيها لا يجدون حرجا في الزواج بأكثر من امرأة بناء على الحق الذي يمنحه الدين الإسلامي للرجل في الزواج بأربعة.

 

كما ظهر مسلسل كرتوني كويتي يصور نساء المغرب كمشعوذات وساحرات وخاطفات للأزواج، بممارستهن الإثارة والإغراء على رجال الخليج، وكذلك ندد مغربيون بمسلسل سعودي جديد يظهر المغربيات “لعوبات ومائعات وفي ثوب الباحثات عن المال فقط”.

 

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