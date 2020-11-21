فجرت ناشطة مغربية موجة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إثر مقارنتها النساء الخليجيات بنساء المغرب ومحاولتها حسم الجدل القائم دائماً بين التصنيفين.

وقالت الناشطة المغربية بفيديو متداول رصدته “وطن”: “سأعطيكم خلاصة الحرب التي لا تنتهي بين الخليجيات والمغربيات”.

وأمسكت بتفاحة وبرتقالة وبدأت بالمقارنة قائلة: “أترون هذه التفاحة؟ كبيرة صح؟ لكنها من الداخل ليست حلوة، وناشفة أيضاً”.

وتابعت: “شاهدوا في المقابل هذه البرتقالة؟ صغيرة جداً لكن أقسم أنكم لو فتحتوها لوجدتوها سكر وعسل”.

واختتمت: “وهكذا نحن المغربيات تستصغرونا وتقللون من شأننا، ولكن من داخلنا لا يوجد أطيب وأحن وأجمل منا، وهذه هي الحقيقة لنخلص من هذه الحروب”.

"ناشطة مغربية" توضح الفرق بين الخليجية والمغربية من وجهة نظرها: "الخليجية مثل التفاحة الناشفة،والمغربية مثل البرتقالة الحلوة" pic.twitter.com/wxMrlON21c — WHR (@whrumor) November 20, 2020

وتباينت ردود أفعال الناشطين حول مقارنة الناشطة، فمنهم من هاجمها بشراسة واتهمها بتسويق المرأة المغربية للرجل الخليجي، مستنكرين عدم تسويقهم لأنفسهم لأبناء جنسيتهم.

والله بنات الخليج يسووونكم كلكم . من انتي الله توصفين ؟! https://t.co/Q7AYZMyazt — مهد الذهب / الامر كله لله ﷻ (@Q8Q100) November 21, 2020

طيب الرجال المغربي وشفيه ليه ماتسوقون أنفسكم له https://t.co/7HoGWvzXbQ — لولي 🇸🇦 (@lubabavvme) November 21, 2020

اعطوها كل عيالنا تستاهل تعبت على التشبيه الله لايوفقها https://t.co/TGPbudS8al — وج وج (@i808i_) November 21, 2020

وآخرون هاجموها واتهموها بالإساءة إلى الخليجيات بهذه المقارنة الغريبة، مؤكدين أن هذه المقارنات تعكس انعدام ثقة الفتاة التي تقبل أن توضع بهكذا مقارنات.

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اعطوها كل ذكور خيلجين تستاهل https://t.co/ZgDmacs3UC — ايرينه (@namkokmo) November 21, 2020

والله م ودي اتنمر بس سؤال هذي تعتبر من الإناث؟ لا وجهه و لا صوت و لا شكل و م احكي بعد عن الثقه الي مو بمحلها https://t.co/qOmq7Q11m8 — Aryaf (@ciiyu477) November 20, 2020

كل وحدة تتكلم كذا وتدخل نفسها في مقارنات مع غيرها وتعمم الكل ، فيها عقدة نقص و مشكلة ثقة بالنفس .. مدري حرب المقارنات هذه اللي مالها داعي متى تخلص https://t.co/gHDGgv4eXV — لمياء (@_____i606) November 21, 2020

كل هذا عشان تقنع الرجل فيها .. والله أحزن عليهم .. كلنا عارفين ليه أنتم سُكر بس مايحلي .. الخليجية ماتسمح لكل من هب ودب ينشىء علاقة معها غاليه هي ولاتدخل في مقارنات رخيصة زي كذا https://t.co/5yumspfDlN — Lama| MBS (@fantastic089) November 21, 2020

يذكر أن تهمة خطف الأزواج تلاحق المغربيات في الخليج العربي دائماً، لدرجة أن الناشطة السعودية وجيهة الحويدر وجهت رسالة إلى وزير العدل المغربي سنة 2010، تطالبه من خلالها بما أسمته رفع الظلم عن مواطناتها، جراء زواج الكثير من السعوديين من نساء مغربيات.

وطالبت الحويدر الدولة المغربية باعتماد قانون “يردع” المغربيات من الاقتران بالسعوديين، لأن الكثير من مواطنيها لا يجدون حرجا في الزواج بأكثر من امرأة بناء على الحق الذي يمنحه الدين الإسلامي للرجل في الزواج بأربعة.

كما ظهر مسلسل كرتوني كويتي يصور نساء المغرب كمشعوذات وساحرات وخاطفات للأزواج، بممارستهن الإثارة والإغراء على رجال الخليج، وكذلك ندد مغربيون بمسلسل سعودي جديد يظهر المغربيات “لعوبات ومائعات وفي ثوب الباحثات عن المال فقط”.

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