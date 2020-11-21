كويتي يعثر على مفاجأة صادمة على حدود السعودية والجيش يستنفر ويتحرك فوراً إلى المنطقة !

رفعت إدارة هندسة المتفجرات في الجيش الكويتي قذائف عثر عليها مواطن في بر اللياح بالسالمي بمحافظة الجهراء بالكويت.

ووفق ما نقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصدر أمني، فإن المواطن كان يتجول في بر اللياح وشاهد قذائف ومتفجرات، فهاتف عمليات وزارة الداخلية.

وفور ورود البلاغ انطلق إلى المكان رجال أمن الجهراء، وبعد التأكد من وجود القذائف قاموا بوضع الملصقات والعلامات الإرشادية على الموقع وأبلغوا إدارة هندسة الجيش.

وتبين أن “اللغم” من مخلفات الغزو العراقي للكويت ولكنه في حالة صالحة ويمكن أن ينفجر.

وقام المختصون في هندسة الجيش بالتعامل مع القذائف ورفعها من الموقع، كما تم تمشيط المنطقة المجاورة للتأكد من خلوها من أي مواد متفجرة.

الجدير ذكره أن السالمي تقع على أقصى نقطة في الحدود الغربية للكويت مع العراق والسعودية، وهي المنفذ الحدودي الذي يربط السعودية بالكويت، ويبعد عن مدينة الكويت تقريبا مسافة 125 كم.

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