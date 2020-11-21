“شاهد” وفاة نجمة مواقع التواصل السعودية لجین حسن تثير ضجة واسعة!

انتشرت أنباء خلال الساعات الماضیة، عن وفاة نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودیة لجین حسن .

وضجت مواقع التواصل بالخبر، فيما سادت حالة من الجدل بین المغردین، الذین سارعوا بالاتصال بھا للتأكد.

ويت ويت ويت شسالفة اني ميته مدري شنو ترا الخبر مره غلطططططططططط#لجين_حسن — 𝗟𝘂𝗷𝗮𝗶𝗻 (@u3cx7) November 20, 2020

هذا الكلام حاطينه بالانستا من اكثر من سنه وكلام غلططط اتمنى الكل يفهم وشكرا لكل الي سالو عني❤️❤️#لجين_حسن — 𝗟𝘂𝗷𝗮𝗶𝗻 (@u3cx7) November 20, 2020

وخرجت لجین حسن عبر حسابها على “تويتر” تنفي ما أشيع، وتؤكد أنها على قید الحیاة.وقدّمت شكرها لكلّ من سأل عنها.

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