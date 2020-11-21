حقيقة وفاة لجين حسن
حقيقة وفاة لجين حسن
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“شاهد” وفاة نجمة مواقع التواصل السعودية لجین حسن تثير ضجة واسعة!

كتب وطن
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انتشرت أنباء خلال الساعات الماضیة، عن نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودیة .

وضجت مواقع التواصل بالخبر، فيما سادت حالة من الجدل بین المغردین، الذین سارعوا بالاتصال بھا للتأكد.

وخرجت لجین حسن عبر حسابها على “تويتر” تنفي ما أشيع، وتؤكد أنها على قید الحیاة.وقدّمت شكرها لكلّ من سأل عنها.

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