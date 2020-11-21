“جاء يُكحلها فعماها”.. “شاهد” ماذا فعل محمد رمضان حتى يغسل “عاره” بعدما ظهر في أحضان مطرب إسرائيلي بدبي

في أول رد رسمي له على صورته التي جمعته مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي بالإمارات، أكد الفنان المصري محمد رمضان أنه لم يكن يعرف هوية الشخص الذي التقط الصورة معه.

ونشر محمد رمضان فيديو عبر “تويتر” يجمعه بأحد مُعجبيه من فلسطين، وعلق قائلاً: “لا أسأل عن بلد الذي يتصور معي إلا إذا قال لي ذلك بنفسه، وهاهو فيديو في نفس المكان ونفس الوقت مع شاب فلسطيني”.

وتابع رمضان: “أوجه بالفيديو تحية للشعب الفلسطيني الشقيق، تجاهل البعض لهذا الفيديو يؤكد أن القصد ليس القضية الفلسطينية، ولكن قضيتهم الحقيقية هي المحاولة الـ1000 لإيقاف نجاحي وشعبيتي”.

مابسألش عن بلد اللي بيتصور إلا لو هو لوحده قال وده ڤيديو في نفس الوقت ونفس المكان مع شاب فلسطيني!! وبوجه فيه تحية للشعب الفلسطيني الشقيق !! تجاهل البعض لهذا الڤيديو يأكد ان القصد ليس القضية الفلسطينية ولكن قضيتهم الحقيقية هي المحاولة ال١٠٠٠ لإيقاف نجاحيوشعبيتي #ثقه_في_الله_نجاح pic.twitter.com/UxMniEwXcq — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) November 22, 2020

ورفض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصديق “تبريرات” محمد رمضان ورأوا أن قيامه بالتصوير مع شاب فلسطيني ماهي إلا محاولة فاشلة لتنظيف صفحته، مؤكدين أن الفرق بين تصوير الفيديوهين 10 ساعات على الأقل.

بعد الفضيحة لحق نفسه ودور علي شخص فلسطيني اتصور معاه الفرق بين التصورين 10 ساعات باين التصنع ف الفيديو😂 pic.twitter.com/eD0xBrgOfo — 4u (@Masr_yyy) November 22, 2020

أنت طلعت واحد أي كلام،كل ده عشان العربية والإقامة الذهبية!!!!!!

أنت ناقص فلوس ،ما ربنا مديك من وسع !!

للأسف مبرراتك ضعيفة ونزلت من نظر ناس كتير من معجبيك،حاول تدارك الموقف سريعا عشان كده ميصحش — Ahmed (@Egy_ah10) November 22, 2020

أنت لازم تعتزر لنفسك الاول انك وطيتها واهنتها بالرغم من حب الفلسطينيين الك 2_ تعتزر لشعبنا الي كان مفكرك عن جد بطل و قدوة لشباب كتير

3_ تعتزر لجمهورك وشعبك الي عمايلك عم تشوه صورته4_و اهم من كل الي عدى استغفر ربك انك وقعت لهاد الاشي، لسنا ضد الإنسانية و لا الاديان بل ضد التطبيع — Faten Ali Oudeh (@FatenAl74687498) November 22, 2020

الفيديو مع الشاب الفلسطيني طبيعي وعادي

بس مش معناه انه بيلغي الفيديو التاني او يخليه مقبول شغل دماغك يا نجم صح

ماتشغلهاش علينا الله يكرمك

العيا وحش — Tamer Adel Ahmed (@ElshebetyTamer) November 22, 2020

كما رأى آخرون أنه يُقزم القضية الفلسطينية حين يتهم الآخرون بمحاولة إفشاله باستغلالها وكأنه “محور الكون” وأهم من قضية الشرفاء الأولى، وأنه مُستعد لفعل ما هو أدهى من ذلك من أجل النقود والإقامة الذهبية.

#محمد_رمضان علشان خد أقامه ذهبيه وعربيه من الإمارات مستعد يعمل بلوجوب لنتنياهو شخصيا عادى 😀 https://t.co/ctaojJyKmf — 3Z0⃣UZ🔱 (@AhmedAzouoz) November 22, 2020

انت مصدق نفسك أن في مؤامرة كونيه عليك هو احنا مثلا قولنا لسيادتك اتصور مع كذا واحد اسرائيلي وأحضر حفلة ليهم متعقل كده وقول مبررات نصدقها😏😏😏😏 https://t.co/TiKZTrIIfN — Dr.Sahar Rashad (@SaharMahmoudRa4) November 22, 2020

ياشيخ بطل قرف بقي جتك القرف لما يقرفك ,,

اعترف انك غلطت و ان الناس قامت عليك بسبب انك غلط او اخرص خالص

نجاحك ايه يا مريض اللي الناس عايزة توقفها هو اللي انت عملته ده طبيعي يعني!!!

و بعدين الفيديو طبيعي انك تعمله احنا مقلناش انك بتكره فلسطين احنا قلنا انك بتتهاون مع الاسرائليين https://t.co/rfC8vKQ08W — Salma 𓃠 (@TheSalmaMFouda) November 22, 2020

انت اتفضحت خلاص يا بلطجي يا خاين

جيب وحد وتقول عليه من فلسطين #محمد_رمضان_خاين https://t.co/aJRCcO0bvz — 🏹🇦🇹 tolba 🇦🇹🏹 (@hallas223) November 22, 2020

اعتزر يا ابني من سكات! انت مصور الفيديو جديد عشان تلحق نفسك!! الناس مش غبية يارمضان..اختشي عيب!! https://t.co/kMiqIeEdRg — Huda El-Masry (@Hudaelmsry) November 22, 2020

وفي سياق متصل، أكد نقيب المهن التمثيلية المصرية، أشرف زكي، خلال مداخله هاتفية مع إحدى البرامج التلفزيونية المصرية، أنه تواصل مع محمد رمضان، ونفى الأخير معرفته بالفنان الإسرائيلي قائلا: “أقسم بالله ما أعرف ده مين، كنت في بلد عربي والتقطت هذه الصورة”.

وتابع زكي: “رمضان أخبرني أنه لم يكن يعرف أن الشخص الذي التقط معه الصورة إسرائيلي، ولا أعتقد أن ذكاء محمد رمضان سيخونه، محمد مش بالغباء ده عشان يتصور مع إسرائيلي”.

وأشار زكي إلى أن نقابة الفنانين ستقوم باستدعاء رمضان من أجل التحقيق في الواقعة.

وكان المغرد الإماراتي المتصهين حمد المزروعي المقرب من حكام الإمارات، قد نشر صورة أثارت جدلا واسعا أظهرت الفنان المصري محمد رمضان، برفقة المطرب الإسرائيلي المعروف عومير آدم في دبي.

ووفق الصورة التي نشرها حمد المزروعي ثم قام بحذفها، على حسابه الرسمي بتويتر ورصدتها (وطن) فقد ظهر محمد رمضان وهو يحتضن عومير آدم والمزروعي يقف بجانبهما.

الفن دوما يجمعنا.. عرض الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي صورة للنجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي 🇮🇱🇪🇬🇦🇪 pic.twitter.com/sv4X3r5nUb — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 21, 2020

وأحدثت صورة محمد رمضان موجة غضب واسعة بين النشطاء الذين رفضوا تزيين التطبيع وتحبيب الشعوب إليه بمثل هذه الأفعال الخبيثة، والاعتماد على المشاهير من قبل حكام الإمارات في هذا الشأن.

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