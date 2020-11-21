“شاهد” كريم عبدالعزيز يُفاجئ جمهوره بقصة “الشبشب”.. هذا ما كان يفعله ويثير جنون والديه!

فاجأ النجم المصري كريم عبدالعزيز، جمهوره بالحديث لأول مرة عن حياته الشخصية والأسرية، وتعرضه إلى 8 جلطات في الرئة، وذلك خلال حلوله ضيفاً في برنامج “السيرة” مع الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، على قناة DMC.

وتحدث كريم عبدالعزيز عن أسلوب “الشبشب” في التربية، وقال: “الشبشب ربى أجيال ولم يربني وحدي، وكانت والدتي تأخذني معها حين تشتري الشباشب، لأنها كانت تشتريه على حسب الوزن وليس اللون أو الشكل، حتى يترك أثراً واضحاً على أجسادنا”.

وروى كريم عبدالعزيز في برنامج السيرة عن أحد المواقف التي أغضبت والدته منه، وقال: “كنت في البلكونة فرأيت كلباً مسكيناً ولونه أسود، نزلت وأخذته إلى المنزل، وحين سألتني والدتي عنه قلت لها إنه كلب جيرمان أخذته من صديقي الذي يعمل والده في الشرطة”.

وتابع كريم عبد العزيز: “كان كلما كبر الكلب، يلتف ذيله، ووالدتي تقول لي إنه لا يوجد كلب جيرمان ذيله يلتف، إلى أن عضني وكسر التلفزيونات، فطردناه خاصة أنها تخاف من الكلاب، وضربتني”.

واستطرد كريم عبدالعزيز في الحديث عن مشاغباته في طفولته، وقال: “سرقت سيارة والدي حين كان عمري 15 عاماً، وعملت بها حادث، ودخلت في سيارة 132 رمادي، وفتحت الباب وهربت خوفاً من السجن”.

وتابع: “اتصلت بوالدي وقلت له أن والدتي وأختي ياسمين تعرضوا لحادث بالسيارة، فشعر بالخوف وطلب مني أن أنتظره، فقلت له لا أستطيع، وأتى مساءً إلى المنزل وضربني هو ووالدتي بالشبشب والبونيات، لكنني صراحة كنت أستحق ما حدث لي”.

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وكشف كريم عبدالعزيز تفاصيل انفصال والديه وتأثيره على شخصيته، وقال: “حين كبرت عرفت أنه من العادي أن ينفصل الوالد عن الوالدة بعد 20 عاماً، ولكنني تضايقت حينها لأنني أحب العزوة والعائلة، وعلى الرغم من انفصال والدي بشكل محترم، إلا أن والدي كان يتابعنا جيداً”.

وأضاف: “فهمت حين كبرت أن الرجل قد لا يرتاح مع زوجته، والعكس صحيح، وأنه يجب أن ينفصلوا حينها باحترام وشياكة”.

واستكمل كريم عبد العزيز: “كنت ألوم والدي على الانفصال، وفي منتصف الطريق لمت والدتي، وفي النهاية صالحتهم، لكن أمي كانت بـ100 رجل ولم تتزوج لأجلي أنا وأختي”.

وأشار إلى أن زوجة والده هي أمه الثانية، ورغم عدم حبه لها في البداية إلا أنه بسبب وقوفها معه عندما يختلف مع والده ويعنفه، كانت تدافع عنه، مضيفاً: “لم تكن زوجة أب، ولم يكن والدي زوج أب لابنتها، وأنا أناديها (فرفورة) وأدلع والدي باسم (زيزو)، وأنا أمي تعيش معي في البيت، وحين يأتي والدي وزوجته نجلس جميعاً معاً”.

الجدير بالذكر أن كريم عبد العزيز يواصل تصوير مسلسل “الاختيار 2” مع النجم أحمد مكي، ويحاول مخرج العمل بيتر ميمى تكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء من معظم المشاهد التي بها أكشن.

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