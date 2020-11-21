اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بموجة غضب واسعة، عقب غرق الشوارع والمنازل جراء مياه الأمطار وسط تخاذل حكومي واضح في الأزمة وانهيار البنية التحتية المعنية بتصريف هذه الأمطار.

وشهدت عدة مناطق في العاصمة العراقية بغداد فيضانات بعد هطول أمطار بكميات كبيرة، فيما أبدى المواطنون غضبهم من “تقصير الحكومات العراقية”.

وما العجب لو خان الفؤاد ضلوعه؟! أن الذي خان العراق عراقي.. #العراق_يغرق pic.twitter.com/zfd18TbdL5 — الدليميه 🕊 (@dulaimia__) November 21, 2020

مدينة الصدر بعد اول يوم مطر!

وجايه الانتخابات ونفسهم الغرگوا يرحون ينتخبون مقتدى 🙂#العراق_يغرق pic.twitter.com/PTB2PDq62e — 𝙰𝙻𝙸 𝚂𝙰𝙴𝙴𝙳 🕊️🇮🇶 (@ll7iqll) November 21, 2020

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وتظهر صور ومقاطع فيديو غرق مناطق في العاصمة بغداد ودخول المياه إلى بعض المنازل في أكثر من منطقة وكذلك المستشفيات، فيما تدخلت آليات الجيش العراقي للمساعدة في سحب مياه الأمطار.

مستشفى النعمان بالاعظمية غرك

يعني الي بيه كورونا هناك راح يطبك وياهه فلونزا وتشتعل لشته#العراق_يغرق pic.twitter.com/PkGxghDUID — 🇮🇶احمد (سجاد العراقي وين) (@eisiwiw) November 21, 2020

الله خلصنا من الجوكرية ورجعت حياتنا طبيعية مو 🙂#العراق_يغرق pic.twitter.com/EA5DeOb3Nj — jalalEzidi🤍🍁 (@JalalEzidi2) November 21, 2020

وغضب العراقيون من الفيضانات عبر حساباتهم على “فيسبوك” و”تويتر” وحملوا الحكومات مسؤولية ذلك.

هكذا اصبحت شوارع بغداد بعد تساقط الامطار

ومن نطلع نتظاهر نطلع مخربين مو ؟؟؟#العراق_يغرق pic.twitter.com/x0cidID2aD — تـــرند الثورة (@trend_althuraa) November 21, 2020

الامطار رحمة و الفساد نقمة…

فساد الاحزاب والحكومة يقطع الشوارع#العراق_يغرق pic.twitter.com/m0JocgCWbK — Ayman (@ayman_m2021) November 21, 2020

يذكر أن المدن العراقية تشهد كل عام فيضانات كبيرة مع الساعات الأولى التي تبدأ فيها الأمطار بالهطول.

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