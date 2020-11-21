العراق يغرق
العراق يغرق
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“شاهد” العراق يغرق بمعنى الكلمة والمياه اقتحمت غرف نوم العراقيين والمستشفيات والحكومة نائمة

كتب وطن
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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في بموجة غضب واسعة، عقب غرق الشوارع والمنازل جراء مياه الأمطار وسط تخاذل حكومي واضح في الأزمة وانهيار البنية التحتية المعنية بتصريف هذه الأمطار.

 

وشهدت عدة مناطق في العاصمة العراقية فيضانات بعد هطول بكميات كبيرة، فيما أبدى المواطنون غضبهم من “تقصير الحكومات العراقية”.

 

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وتظهر صور ومقاطع فيديو غرق مناطق في العاصمة بغداد ودخول المياه إلى بعض المنازل في أكثر من منطقة وكذلك المستشفيات، فيما تدخلت آليات الجيش العراقي للمساعدة في سحب مياه الأمطار.

 

وغضب العراقيون من الفيضانات عبر حساباتهم على “فيسبوك” و”تويتر” وحملوا الحكومات مسؤولية ذلك.

 

يذكر أن المدن العراقية تشهد كل عام فيضانات كبيرة مع الساعات الأولى التي تبدأ فيها الأمطار بالهطول.

 

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