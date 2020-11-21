استنفر المقطع الذي انتشر على نطاق واسع في الأردن لشخصين يقومان بالاعتداء على عامل نظافة، قوات الأمن بعدما أحدث ضجة واسعة وتمكنت السلطات من ضبط المعتدين وتقديمهما للمحاكمة.

وأفادت وسائل إعلام أردنية بأن قوات الأمن تمكنت من القبض على شخصين قاما بالاعتداء على عامل نظافة في محافظة الزرقاء شرقي العاصمة عمان في الأردن.

هذا وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أكد أنه “على إثر ورود مقطع فيديو للعاملين في إدارة البحث الجنائي ظهر خلاله شخصان يقومان بالاعتداء على أحد عمال الوطن وسلبا هاتفه.

حيث جرى تعميم الفيديو على كافة أقسام البحث الجنائي، وتبين أنه لم تسجل أية شكوى مماثلة لما ظهر في الفيديو لدى أي منهم.

وأضاف “وبمتابعة التحقيق في الفيديو وبالطرق الفنية تم تحديد مكان تصويره في مدينة الزرقاء، وتحديد هوية عامل الوطن الذي ظهر خلاله وتم على الفور التحرك للمكان ومقابلته.

وأفاد العامل المعتدى عليه أنه تم الاعتداء عليه في وقت سابق من قبل شخصين لا يعرفهما وأنه لم يتقدم بشكوى حول ذلك.

وتمكن محققو البحث الجنائي وبوقت قياسي من تحديد هوية الشخصين وإلقاء القبض عليهما، حيث بوشرت التحقيقات لعرضهما على الجهات القضائية المختصة”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو أحدث موجة غضب واسعة، يظهر تعرض عامل نظافة للإهانة والضرب، بالإضافة إلى سرقة هاتفه النقال من طرف شخصين في أحد شوارع مدينة الزرقاء الأردنية.

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