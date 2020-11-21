سوري في الكويت
سوري في الكويت
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سوري “أرعن” يعبث بحياة المواطنين في الكويت.. “شاهد” ماذا فعل على الطريق العام وأثار غضباً واسعاً!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب ، يتعمد الدهس على الحواجز البلاستيكية الموجودة بالطريق لحماية موظفي وعمال الصيانة التابعين لوزارة الأشغال.

 

ويقوم الشاب الذي تبين أنه سوري الجنسية، بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” بتكسير الحواجز بسيارته عمداً لسبب مجهول. بينما يقول المواطن الذي وثق المشهد: “يقول إنه لم يُعجبه الشغل، صدم أخلاقي، عيب مايفعله”.

 

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ولاحقاً، أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ضبط المتهم بإتلاف العلامات التحذيرية الخاصة لمواقع فرش الإسفلت وتطوير الطرق.

 

وأشارت الهيئة العامة للطرق والنقل البري في بيان رصدته “وطن” عن اتخاذها الإجراءات قانونية ضده لتهديده حياة عامليها، كما ظهر في الفيديو المتداول.

 

وقالت إن “الشخص الذي تم ضبطه قام بتكسير العلامات البلاستيكية بشكل متعمد، فضلا عن تهديده حياة العاملين في الموقع بسبب هذا التصرف الذي تم توثيقه بمقطع مصور”.

 

 

وأكدت الهيئة حرصها الدائم على حماية جميع الموظفين والعاملين في مختلف مواقع العمل.

 

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