سوري “أرعن” يعبث بحياة المواطنين في الكويت.. “شاهد” ماذا فعل على الطريق العام وأثار غضباً واسعاً!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب سوري في الكويت، يتعمد الدهس على الحواجز البلاستيكية الموجودة بالطريق لحماية موظفي وعمال الصيانة التابعين لوزارة الأشغال.

ويقوم الشاب الذي تبين أنه سوري الجنسية، بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” بتكسير الحواجز بسيارته عمداً لسبب مجهول. بينما يقول المواطن الذي وثق المشهد: “يقول إنه لم يُعجبه الشغل، صدم أخلاقي، عيب مايفعله”.

المستهتر الذي أشرنا عنه وهو يقوم بدهس الحواجز البلاستيكية الموضوعة بالطريق لحمايه عمال الصيانه. تم ضبطه من قبل دوريات المرور وتسجيل عدة مخالفات بحقه وتحويله الي المخفر لتسجيل قضيه بحقه. المخالف وافد سوري وهذا يدل على عدم مبالاته بقوانين الدوله. ( الأبعاد افضل). pic.twitter.com/qtZ6ldrZSA — حمد السريع (@bomshary871) November 22, 2020

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ولاحقاً، أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ضبط المتهم بإتلاف العلامات التحذيرية الخاصة لمواقع فرش الإسفلت وتطوير الطرق.

وأشارت الهيئة العامة للطرق والنقل البري في بيان رصدته “وطن” عن اتخاذها الإجراءات قانونية ضده لتهديده حياة عامليها، كما ظهر في الفيديو المتداول.

وقالت إن “الشخص الذي تم ضبطه قام بتكسير العلامات البلاستيكية بشكل متعمد، فضلا عن تهديده حياة العاملين في الموقع بسبب هذا التصرف الذي تم توثيقه بمقطع مصور”.

الإعلام الأمني : "المرور" تضبط المتهم بإتلاف المال العام وعدم الالتزام بقوانين وقواعد المرور بمقطع الفيديو المتداول pic.twitter.com/yx4l7fzsnm — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) November 21, 2020

وأكدت الهيئة حرصها الدائم على حماية جميع الموظفين والعاملين في مختلف مواقع العمل.

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