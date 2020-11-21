زين كرزون وشقيقتها هيا
زين كرزون وشقيقتها هيا
Videoحياتنا

“سيلكون مُتحرك”.. “شاهد” زين كرزون وشقيقتها هيا وجدوا “الطبطبة” في أحضان بعضيهما وهذا ما فعلتاه!

كتب وطن
0

أثارت نجمتا مواقع التواصل الاجتماعي الأردنيتين زين وهيا كرزون، جدلاً واسعاً بين المتابعين بعد نشرهما فيديو وهما يتراقصان سوياً على أنغام أغنية “بالبنط العريض” للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

 

وظهرت شقيقتا الفنانة بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهما ترتديان تيشرت أبيض بدون أكمام. ويُفصل منطقة الصدر بشكل فاضح، وتحتضنان بعضهما البعض وتؤديان الرقصة سوياً. وتحرص أثناء الرقص على رفع يدها لتُثبت للجمهور أن “أباطها” أبيض.

 

وسخر الجمهور من تصرفاتهما الفاضحة، وأشكالهما المزيفة حسب تعبيرهم، فكتب أحدهم: “سيلكون يتحرك”، ووافقه آخر الرأي فكتب: “من كثر عمليات التجميل لم يعد واضحاً أنهما توأم”.

 

وعلق آخر: “الله يرحمك ياشرطة المشاهير”.

 

اقرأ أيضا: طريقة انتحار جديدة وصادمة في الكويت .. هذا ما فعلته زوجة بعدما أغلقت الحمام على نفسها!

وسبق أن أثارت   الجدل قبل أيام فقط بفيديو جديد نشرته على تطبيق “تيك توك”
للمقاطع القصيرة ظهرت خلاله وهي تتراقص وتقلد أداء إحدى أغاني الراب “طفشان” .

 

وكانت زين كرزون قد عاشت أزمة منذ أشهر عقب فسخ خطوبتها بعد أيام فقط عن الشاب الأردني عبدالله كنعان تزامناً مع خبر اعتقاله بتهمة تعاطي المخدرات.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

“شاهد” رجل أمن أردني “اخو رجال” ينقذ فتاة أرادت الانتحار من…

الهدهد

“شاهد” ملك الأردن وضع ولي عهده إلى جانبه وحذر الاردنيين: الكمامة الخط…

حياتنا

“شاهد” بلطجية في الأردن لم يتعظوا مما جرى لرفاقهم في الزرقاء وهذا ما…

الهدهد

“للي قالتها ليلى”.. وزير التعليم الأردني الأسبق “نسي حاله”…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.