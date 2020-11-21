“سيلكون مُتحرك”.. “شاهد” زين كرزون وشقيقتها هيا وجدوا “الطبطبة” في أحضان بعضيهما وهذا ما فعلتاه!

أثارت نجمتا مواقع التواصل الاجتماعي الأردنيتين زين وهيا كرزون، جدلاً واسعاً بين المتابعين بعد نشرهما فيديو وهما يتراقصان سوياً على أنغام أغنية “بالبنط العريض” للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

وظهرت شقيقتا الفنانة ديانا كرزون بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهما ترتديان تيشرت أبيض بدون أكمام. ويُفصل منطقة الصدر بشكل فاضح، وتحتضنان بعضهما البعض وتؤديان الرقصة سوياً. وتحرص هيا كرزون أثناء الرقص على رفع يدها لتُثبت للجمهور أن “أباطها” أبيض.

وسخر الجمهور من تصرفاتهما الفاضحة، وأشكالهما المزيفة حسب تعبيرهم، فكتب أحدهم: “سيلكون يتحرك”، ووافقه آخر الرأي فكتب: “من كثر عمليات التجميل لم يعد واضحاً أنهما توأم”.

وعلق آخر: “الله يرحمك ياشرطة المشاهير”.

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وسبق أن أثارت زين كرزون الجدل قبل أيام فقط بفيديو جديد نشرته على تطبيق “تيك توك”

للمقاطع القصيرة ظهرت خلاله وهي تتراقص وتقلد أداء إحدى أغاني الراب “طفشان” .

زين كرزون : بفتح المايك و .. ! pic.twitter.com/IZjIde9KSp — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) November 11, 2020

وكانت زين كرزون قد عاشت أزمة منذ أشهر عقب فسخ خطوبتها بعد أيام فقط عن الشاب الأردني عبدالله كنعان تزامناً مع خبر اعتقاله بتهمة تعاطي المخدرات.

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