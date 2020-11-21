دينا الشربيني تعاقب عمرو دياب بهذه الطريقة “القاسية” بعد شجارهما في سهرة .. فهل انتهى “شهر العسل”!

يبدو أنّ الأمور أخذة في التصعيد والتوتر بين الفنانة الفنان المصري عمرو دياب وحبيبته الفنانة دينا الشربيني على إثر الشجار الذي وقع بينهما خلال قضائهما سهرةً في أحد الأماكن الساحلیة قبل أيام.

وفي آخر تطورات الشجار أكد مصدر مقرب من الثنائي أن “دينا” غادرت منزل “الهضبة” الذي یجمعھما منذ تطور علاقتھما سویا خلال العامین الماضیین.

وأكد المصدر أن دينا الشربيني، قطعت علاقتھا بعمرو دياب، ولا یتحدثان سویا منذ أسبوع مضى على شجارهما لاسیما وأن الھضبة یصر على عدم مھاتفتھا أو الإقدام على مصالحتھا.

وشدد المصدر على أن دينا الشربيني تقیم في منزل بعید تماما عن عمرو دياب. منوها بأنھا أصرت على معاقبته ولم تحضر معھ حفل زفاف خاصا أقیم الخمیس الماضي.

وأحیا عمرو دیاب، حفل زفاف خاصا ظھر خلاله باللوك الجدید بالشعر الأشقر الذي اعتمده مؤخرا .

وزعم عمرو دیاب أن علة غیابھا انشغالھا في تصویر فیلم “30 مارس” الذي ینتمي إلى نوعیة السیكو دراما.

وقبل أيام، أكد مصدر لـموقع “فوشیا” تفاصيل ما حدث خلال السهرة التي شهدت الشجار بين عمرو دياب وحبيبته.

وقال المصدر إن عمرو دياب، كان یتحدث مع دينا الشربيني في أمور خاصة بینھما. ولكن الحضور تفاجأوا بعلو صوته علیھا ودخل في حالة من العصبیة واجھتھا دینا بصمت، ولم تمر لحظات حتى غادرا المكان.

ومؤخرا تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فیدیو على نطاق واسع فیما بینھم، ظھر فیھ النجم المصري عمرو دیاب. وهو في إحدى الحفلات الخاصة التي أقیمت في أحد الأماكن الساحلیة. وهو یتعدى على أحد المعجبین عندما حاول تصویره.

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