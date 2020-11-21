خلف الكواليس بقمة العشرين.. موقف محرج للملك سلمان وماكرون وترامب في عالم آخر وهذا مالم يتم بثه

لم تخل انطلاقة “قمة العشرين G20” الافتراضية بالمملكة العربية السعودية من بعض اللقطات المحرجة والعفوية للزعمات، حيث قال شخص للعاهل السعودي إن “العالم بأسره يراقب”، قبيل إلقاء كلمته، بينما طلب الرئيس الصيني مساعدة تقنية.

خيبة أمل كبيرة

وبينما كان من المفترض أن تكون القمة إشارة لعودة سعودية قوية إلى المسرح العالمي، فقد خططت المملكة الثرية لاستضافة قمة كبرى كان من شأنها أن تلقي مزيدا من الضوء على حملة الانفتاح الطموحة للحاكم الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي تلطخت سمعته الدولية بعد جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي عام 2018.

غير أنّ الوباء الذي جعل انعقاد القمة مستحيلا إلا عبر الفيديو، قوض تلك الآمال إلى حد كبير.

وقال الباحث في ستراتفور للابحاث الجيوسياسية رايان بوهل “سيكون مؤتمر قمة مجموعة العشرين G20 هذا العام مخيبا للآمال بالنسبة للسعودية لأن المؤتمر الافتراضي لن يستعرض التطورات في المملكة بالطريقة التي تأملها الرياض”.

موقف محرج للملك سلمان وترامب وماكرون في عالم آخر

بث الكلمة الافتتاحية للملك سلمان انطلق أبكر مما كان مخططا له، وسرعان ما توقف بعدما أدرك أحدهم ذلك وحذّر العاهل السعودي، في موقف محرج.

"أرحب بكم في #قمة_الرياض ⁩وفي القمة الثانية لهذا العام"، خادم الحرمين الشريفين يرحب بقادة #مجموعة_العشرين في الكلمة الافتتاحية للقمة. #السعودية_ترحب_بقادة_العشرين pic.twitter.com/YzIxj55hD6 — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) November 21, 2020

وظهر قادة العالم الآخرون في صور مصغّرة على شاشة واحدة حول صورة للملك سلمان، وبدا أن بعضهم يعاني من مصاعب تقنية.

الملك سلمان بن عبدالعزيز في قمة الرياض لقادة #مجموعة_العشرين: "وإنني على ثقة بأن جهودنا المشتركة خلال قمة الرياض سوف تؤدي إلى آثار مهمة وحاسمة وإقرار سياسات اقتصادية واجتماعية من شأنها إعادة الاطمئنان والأمل لشعوب العالم." pic.twitter.com/ykAZjs3DB8 — لنُلهم العالم (@inspirethewld) November 21, 2020

فقام أحد مساعدي الرئيس الصيني شي جينبينغ باستخدام جهاز تحكم عن بعد أمام كاميرا الشاشة. فيما كان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يتناول مشروبا غازيا على ما يبدو.

وسرعان ما أدرك المسؤول في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي انجيل غوريا أن الاجتماع قد بدأ فقام بإبعاد هاتفه المحمول فورا.

وبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تحتفل بمرور 15 عاما في السلطة الأحد، في وضع مريح تتابع الكلمة بتركيز عال. بينما انشغل ترامب بشيء ما فوق الطاولة أمامه، قد يكون هاتفه.

ويرى مدير ومؤسس “مجموعة العشرين G20 للابحاث” ومقرها كندا جون كيرتون إن “العالم الافتراضي يجعل التواصل التلقائي للقادة أكثر صعوبة، ويلغي اللقاءات الجانبية حول مواضيع غير مدرجة على جدول أعمال القمة”.

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صدمة لابن سلمان

غابت الطائرات الخاصة لكبار الشخصيات عن المطارات في المملكة، مما قلّل من البصمة الكربونية للحدث. إلى جانب عدم وجود مواكب للسيارات مما كان ليؤدي إلى توقف حركة السير في بعض مناطق الرياض.

ولم يؤت خط مترو جديد كان من المقرر افتتاحه في الرياض خلال القمة، ثماره كما كان مخططا له.

وأعاد عدم وجود صورة جامعة للزعماء التذكير بقيود فيروس كورونا المستجد على التنقل والتجمعات.

وكانت هذه الصورة والصور الجانبية الأخرى الحدث الاهم في بداية قمة مجموعة العشرين G20 في السابق. بما في ذلك المصافحة الشهيرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في بوينس آيرس العام 2018.

وبدلاً من ذلك تم عرض لقطة مركّبة للقادة على جدار في مدينة الدرعية التاريخية خلال حفل عشاء عشية القمة.

جو بايدن

ستكون الانظار مركزة على الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هُزم في الانتخابات الرئاسية. حيث يتوقع المراقبون أن يسعى إلى استخدام المنصة لمهاجمة منافسه الفائز جو بايدن.

وفي غياب الصورة المشتركة لقادة قمة مجموعة العشرين G20. زال احتمال تكرار حادثة العام 2017 التي شهدت قيام ترامب بدفع رئيس وزراء مونتينيغرو لتصدر وسط المجموعة.

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