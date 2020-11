حاكم دبي محمد بن راشد الذي أفقدته الأميرة هيا عقله يدفع 40 ألف دولار لإرضاء سكان عارضوا توسيع فيلته

أعلن مسؤولون محليون في اسكتلندا، أن حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، حصل على الموافقة على توسيع مقر إقامته الريفي الفاخر في اسكتلندا.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن “حاكم دبي له ثروة تصل إلى مليارات الجنيهات الاسترلينية ومحفظة عقارات تضم 63 ألف فدان في اسكتلندا”.

وبالنسبة لنائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد وضح أن حاكم دبي اضطر إلى دفع ضريبة تقدر بحوالي 30 ألف جنيه استرليني قائلا: “اضطر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، إلى دفع 30 ألف جنيه استرليني مايعادل ( 40 ألف دولار) وذلك لصالح الإسكان الميسور التكلفة في “روس شاير” كجزء من تأمين الموافقة على توسيع مقر حاكم دبي الريفي وبناء مسكن جديد في عقاره”.

وبحسب الصحفية فلقد صرح مراسل الحكومة الاسكتلندية غوردون ريد (Gordon Reid) ومن خلال شركة “Smech Properties”، أن:”حاكم دبي يستأنف الآن القيام بتوسيع مقره الريفي، بعد أن سمحت له الحكومة الاسكتلندية بذلك، ولكن، بشروط”.

