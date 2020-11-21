“جسمها حلو ولا ألوم عليها”.. “شاهد” اليمنية أروى تتغزل “بمؤخرة” هند القحطاني تحديدا وتثير الجدل!

تسببت الفنانة اليمنية المثيرة للجدل أروى بموجة جدل جديدة بين النشطاء، عقب خروجها في مقطع مصور تتحدث فيه عن مشهورة مواقع التواصل السعودية “المهووسة بالجنس والمثلية” هند القحطاني.

ودافعت “أروى” عن هند القحطاني ضد مهاجمي تعريها وتخطيها حدود الأدب، مؤكدة أنها تحبها وهي كانت من أوائل متابعيها.

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وقالت الفنانة اليمنية أروى مشيرة إلى عرض أزياء هند القحطاني الأخير الذي استعرضت فيه بعض الماركات: “أنتم تعلمون عندما يضايقني شيء على الصفحات الاجتماعية، أخرج هنا. اليوم الدنيا مقلوبة بسبب عرض أزياء إحدى المدونات، هذه المدونة لطيفة، الصراحة أنا أحبها وهي من أول المتابعين لي”.

وأضافت: “دخلت لأرى عرض الأزياء والقصة أنه ليس عرض الأزياء أو الملابس هي التي أخذت الضجة، أكيد طريق السير وبعض الوضعيات في طريقة السير هي التي تصدرت، لا ألوم عليها، فجسدها جميل وهي فعلا تعرض فساتين”.

وأردفت: “سؤالي هو هل هذا يتيح للعالم بأن يجعلوه يتصدر؟ كل المدونات يروجون للفساتين وعلامات تجارية، ولم يتصدرن، قلت لكم ما الذي جعلها تتصدر ولكن تعودون فيما بعد لإلقاء اللوم على المدونة وتقولون بانها تخطت الحدود”.

وختمت: “لم تتخط الحدود بل هي تعلم بأنكم تحبون مشاهدة تخطي الحدود. أنا ليس عندي مشكلة معها أو مع غيرها من المدونين، على العكس مشكلتي معكم، أنتم الذين تجشعون هؤلاء المدونين على تخطي الحدود، لا تنتقدوا من قدمتم لهم المساعدة في الانتشار وجعلتم منهم يتصدرون بهذه الطريقة”.

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وكانت الناشطة السعودية هند القحطاني “المهووسة بالجنس والمثلية” عادت لإثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بعد نشرها فيديو خلال عرضها الأزياء بطريقة جريئة.

وظهرت هند القحطاني بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهي تُعلن لأحد ماركات الأزياء، فارتدت أكثر من فستان طويل. لكنها ركزت على إبراز مؤخرتها بشكل فاضح، ماعرضها للهجوم من المُتابعين.

وقوبل المقطع حينها بهجوم كبير من قبل النشطاء على القحطاني التي تتعمد إثارة الغرائز والتعري لكسب المال.

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