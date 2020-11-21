أدلى أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي بسلطنة عمان والممثل الخاص للسلطان هيثم بن طارق، بتصريحات هامة لوكالة الأنباء العمانية كشفت ملامح المرحلة المقبلة وطبيعة مستقبل السلطنة.

أسعد بن طارق قال في تصريحاته لوكالة الأنباء الرسمية، إن ما تحقق على أرض السلطنة خلال الخمسين عامًا الماضية. إنما هو نتاج استراتيجية تنموية شاملة نفذت على مراحل متعددة ووفق خططٍ ودراساتٍ مستفيضة والتي أبرزها رؤية عُمان المستقبلية 2040. التي يشرف عليها السلطان هيثم بن طارق.

ولفت ممثل السلطان إلى أن السلطنة ماضية في طريق نهضتها المتجددة تحت ظل القيادة الحكيمة. ووفق تلك الرؤية التي تبشر بالاستقرار والنمو وتعزز من الاهتمام بالابتكار والبحث العلمي ومخرجاته.

مبينًا أن المستقبل يحتم على السلطنة زيادة التنوع الاقتصادي لرفد مدخلات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

ووصف أسعد بن طارق مسيرة النهضة العُمانية التي يواصلها السلطان هيثم على خطى الراحل قابوس. بأنها ” نبراس يُستنار به ” مبينًا أن هذه النهضة قامت على مبادئ من المساواة والعدالة ونشر قيم السلم والتسامح والحوار والإخاء مع الجميع.

وتحدث ممثل السلطان هيثم في تصريحه عن دور الحضارة العُمانية في التراث الانساني. مشيرًا إلى المواقع والكتابات والفنون العمانية التي أُدرجت ضمن التراث العالمي وما قدمته حضارات مجان ومزون للإنسانية جمعاء.

كما تحدث نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي الممثل الخاص للسلطان. أيضا عن اهتمام العُمانيين بتربية الإبل الأصيلة مشيرًا إلى أنه تم تخصيص العديد من المؤسسات الرسمية والمهرجانات السنوية لرعايتها والحفاظ عليها. كما تم إنشاء ميادين للسباقات المُخصصة لها كميدان ” الفليج ” وميدان ” البشائر ” للهجن العربية.

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