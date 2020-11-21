“متهور بس بحبك”.. “شاهد” بسمة بوسيل تتسكع مع صديقاتها بعد أزمتها مع تامر حسني!

في أول ظهور لها بعد أزمة انفصالها عن زوجها الفنان المصري تامر حسني، نشرت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، مجموعة صور لها وهي تتسكع مع صديقاتها.

وظهرت بسمة بوسيل في الصور التي نشرتها عبر خاصية الستوري على “انستجرام”، وهي تتنزه مع صديقاتها وتقضي أوقاتاً ممتعة معهم بعيداً عن زوجها وأطفالهما الثلاثة.

هذا وقد تصدرت عبارة “متهور بس بحبك”، التي ردت بها بسمة بوسيل على زوجها تامر حسني في رسائل الصلح المتبادلة بينهم، مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت متداولة بشكل كبير.

ولجأ لها مطعم “ماكدونالدز” العالمي للوجبات السريعة في مصر والذي استخدم العبارة من أجل الترويج لنفسه، وهو ما جعل بسمة بوسيل تعلق عليه بأنها تشعر بالجوع، وترغب في طلب شطيرة برغر.

يا جماعة فتحي عبد الوهاب مالو حل هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه نفس جملة بسمة لتامر 😭💔 pic.twitter.com/91ASoGZbL9 — خيآل🕊🎶 (@khaial_jaaa) November 17, 2020

وانتهى الخلاف القائم بين تامر حسني وبسمة بوسيل، الاثنين الماضي، وذلك بعد إعلانها المفاجئ بانفصالهما.

وأعلنت بسمة بوسيل عن تصالحها مع زوجها تامر حسني، بعد أن استجابت لرسالته التي حاول أن يصالحها فيها، وذلك برسالة عبر خاصية “الستوريز” على حسابها على “إنستغرام”، قالت له فيها: “فعلا اتهورت، بس علشان بحبك”.

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