إطلاق سراح المصري الذي أساء لإذاعة القرآن بينما من انتقد السيسي لم يرى الشمس منذ سنوات

في قرار يعكس عوار القضاء في مصر وتبعيته للنظام القمعي بامتياز وتلقيه أوامره من جهاز المخابرات، تم إخلاء سبيل الشاب المصري محمد أشرف الذي أساء لإذاعة القرآن الكريم وأثار غضبا واسعا بينما من تعرض بالانتقاد للسيسي فقط لم يرى الشمس منذ سنوات والمعتقلات خير دليل.

وبحسب التفاصيل التي نقلتها وسائل إعلام مصرية فقد قررت نيابة استئناف القاهرة، اليوم السبت، إخلاء سبيل محمد أشرف، المتهم بالإساءة لإذاعة القرآن الكريم بضمان محل إقامته.

وكان نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية تداولوا مقطع فيديو لشاب يدعى محمد أشرف وهو يسخر من الطريقة التي يتحدث بها بعض مذيعي شبكة القرآن الكريم والتي وصفها بالغريبة.

وأثار الفيديو موجة كبيرة من الغضب العارم بين رواد صفحات التواصل الاجتماعي في مصر، حيث طالب نشطاء بسرعة القبض على الشاب وتقديمه للمحاكمة.

وكان الشاب محمد أشرف قال خلال مقطع الفيديو الذي استمر لمدة دقيقتين في حفل “جلوكال شو” يتضمن عروضًا مختلفة “للاستاند أب كوميدي”؛ “أكتر ناس بقى بشوفها بتتكلم بطريقة غريبة هما مذيعين إذاعة القرآن الكريم، مش عارف بيتكلموا كدا ليه؟”

وتابع:”ولما بيجي يقدموا ضيف مش بيقدموه عادي لازم يبقى في حوار كدا.. الإذاعة دي كانت دايمًا شغالة عندنا في البيت طول النهار وأنا صغير كنا إحنا بنام وهما شغالين، وكان في برنامج اسمه بريد الإسلام وأنا عشان كنت طفل صغير كنت مفكر اللي بيقدم البرنامج 3 أشخاص، ومعرفش إن هو واحد وبيقلب في طبقات صوته عشان يخوفني أنا شخصيًا”، واستمر الشاب بالتنمر على أسلوب إلقاء مذيع البرنامج حتى نهاية الفيديو.

وبعد تداول الفيديو وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشؤون القانونية بالهيئة. لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية على الفور، ضد الشخص صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها. المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

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