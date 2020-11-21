محمد بن زايد - الامارات اسرائيل
محمد بن زايد
الهدهد

إسرائيل تضع أمام ابن زايد شرطاً مهيناً بعد أن خلع سرواله وبصم بالعشرة لنتنياهو هذه تفاصيله!

كتب وطن
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كشف حساب إماراتي شهير، تفاصيل الشروط التي وضعتها أمام عيال زايد، ضمن اتفاقيات الموقعة بين الامارات واسرائيل في إطار الخياني.

 

وقال حساب “” الذي يعرف نفسه ضابط في جهاز الامن الإماراتي في تغريدة على “تويتر”، انه ضمن شروط الاتفاقيات الموقعة بين الامارات واسرائيل، موافقتنا الكاملة على وضع كاميرات مراقبة داخل حرم السفارة، في انتهاك صارخ لسيادة الدول .”!

 

وكانت صحيفة إسرائيلية مختصة في شؤون الاقتصاد، كشفت تفاصيل المكان الذي يفضله “عيال زايد” لفتح سفارة لهم في إسرائيل. مشيرة إلى أن صبي أبوظبي وضع عينه على (هرتسليا بيتواخ) لإفتتاح تلك السفارة ولكن هناك موقعين آخرين موجودان أيضاً في الصورة التي لم تكتمل بعد لدى سفهاء .

 

وقالت صحيفة “جلوبس” الاسرائيلية إن هذه التجمعات، مثل المنطقة التي يقع فيها وهي شمال
تل أبيب، هي واحدة من أرقى المناطق في إسرائيل

 

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واتصل مسؤولون من الإمارات في الأسابيع الأخيرة، بوكلاء عقارات فخمة في إسرائيل، للعثور على مبان يمكن أن تكون سفارة دبلوماسية. حسبما ذكرت الصحيفة، مضيفة أن الإمارات معنية باستئجار مبنى على المدى الطويل، والحصول على خيار لشرائه مستقبلا. رافضة إمكانية شراء قطعة أرض وبناء السفارة عليها من البداية.

 

ووقَّعت الإمارات والبحرين اتفاق تطبيع مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأميركية في 15 سبتمبر
/أيلول 2020، اعتبره رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد شتية، “يومًا أسود في تاريخ العالم العربي”.

 

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تعليق 1
  1. سعاد القاضي يقول

    اهم شيء يشغلون يهوديات امينات في السفارة لكي يحافظن على الاسرار الاستخباراتية

    الرد

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