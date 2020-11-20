سيارات اختفت ومنازل انهارت.. “شاهد” نوة باقي المكنسة تُغرق الإسكندرية والبط يسبح في الشوارع والسيسي نائم

انتشلت قوات الحماية المدنية في محافظة الاسكندرية، جثة سيدة عمرها 58 عاماً، من تحت أنقاض عقار منهار في منطقة حي الجمرك، الامر الذي رفع عدد ضحايا العاصفة الرعدية والأمطار التي ضربت البلاد.

وغرب الاسكندرية، لقي شاب مصرعه، وأصيب 4 آخرون إثر انهيار جزئي لعقار بشارع السلطان بمنطقة كرموز، بسبب الأمطار الغزيرة التي وصلت إلى حد السيول في المدينة، كما شهدت المحافظة انهيار عقار بحي الجمرك، ما أسفر عن وفاة السيدة وطفلين شقيقين عمرهما 7 سنوات و6 سنوات، وإحالة مصاب إلى المستشفى مع البحث عن 2 آخرين تحت الانقاض.

كارثة وقلة حيلة.. مأساة أسر غيط العنب في #الإسكندرية بعد اقتحام مياه الأمطار للغرف pic.twitter.com/7s2EWEdGQc — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 20, 2020

وواصلت نوة “باقي المكنسة” ضرب سواحل الإسكندرية، اليوم، في موجة هي الأعنف منذ 2015، يصاحبها هطول أمطار رعدية وبرق وانخفاض في درجات الحرارة.

بعد غرق الشوارع بالسيول.. محافظة #الإسكندرية تستخدم اللوادر لنقل المواطنين pic.twitter.com/DG4kiVPb4g — قناة مكملين الفضائية (@mekameleentv) November 20, 2020

وتداول ناشطون فيديوهات مروعة جراء السيول التي أغرقت الاسكندرية بشكل شبه كامل، حسب ما رصدت “وطن”، إذ أظهرت الفيديوهات المياه وهي تغطي سيارات بالكامل وكذلك تغمر منازل بشكل شبه كامل الامر الذي أثار ضجة واسعة وموجة غضب من السلطات الحاكمة.

سيارات عائمة بشارع سينما باكوس في #الإسكندرية إثر سقوط أمطار غزيرة تسببت في شل الحركة وغرق الشوارع pic.twitter.com/cN5j4SVxLy — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 20, 2020

"البط الوز" يسبح في شوارع #الإسكندرية بعد أن أغرقتها مياه الأمطار pic.twitter.com/98PW3OPh6L — شبكة رصد (@RassdNewsN) November 20, 2020

وفي العاصمة، أهاب اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالمواطنين عدم النزول إلا للضرورة القصوى لعدم التأثر بموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها العاصمة.

جاء ذلك خلال جولة للمحافظ بعدد من أحياء العاصمة للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع.

أمطار متواصلة.. شوارع الإسكندرية تغرق في شبر مياه

عدسة| Juba Ahmed pic.twitter.com/roFYYA85ca — Akhbarak (@akhbarak) November 20, 2020

وتفقد محافظ القاهرة عددا من الكباري والمحاور المرورية بالعاصمة للتأكد من استمرار عمليات شفط المياه وتسيير الحركة المرورية.

"بسبب الأمطار الغزيرة" .. فقدان 4 أشخاص صباح اليوم في حي الجمرك بالإسكندرية وإصابة شخص بسبب انهيار عقار مكوَّن من 4 طوابق، حيث تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغاً من الأهالي يفيد بانهيار سقف العقار وتوجه محمد الشريف محافظ الإسكندرية إلى موقع البلاغ لمتابعة الموقف.#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/VNNGWfhlWF — صحيفة الرؤية (@Alroeya) November 20, 2020

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، من حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة شمالي البلاد، تصل ذروتها الجمعة.

وقالت الهيئة في منشورات على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، خلال الساعات الأخيرة، إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط، تنشط معه رياح شمالية غربية باردة على السواحل الشمالية، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، يرافقها سقوط للأمطار الغزيرة.

وأوضحت أن الرياح الغربية تنشط على الصحراء الغربية، وتزداد سرعتها مع هبات مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى شمال الصعيد.

واعتبرت الهيئة أن طقس الجمعة “هو ذروة عدم الاستقرار من حيث نشاط الرياح وسقوط الأمطار على شمال البلاد”.

ونشرت الهيئة صورا حديثة من الأقمار الصناعية، تشير إلى تكاثر السحب الرعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والدلتا، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على مطروح والإسكندرية والضبعة، تتجه شرقا مع الوقت نحو رشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد، يما تتجه الأمطار المتوسطة إلى الداخل وصولا إلى مناطق من القاهرة.

كما يصاحب الأمطار نشاط الرياح على شمالي البلاد ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وفق هيئة الأرصاد.

وأوضحت أنه “يجب التحذير من أماكن سقوط الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية ومناطق انخفاض الرؤية الأفقية”.

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