الاسكندرية
الاسكندرية
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سيارات اختفت ومنازل انهارت.. “شاهد” نوة باقي المكنسة تُغرق الإسكندرية والبط يسبح في الشوارع والسيسي نائم

كتب وطن
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انتشلت قوات الحماية المدنية في محافظة الاسكندرية، جثة سيدة عمرها 58 عاماً، من تحت أنقاض عقار منهار في منطقة حي الجمرك، الامر الذي رفع عدد ضحايا العاصفة الرعدية والأمطار التي ضربت البلاد.

 

وغرب الاسكندرية، لقي شاب مصرعه، وأصيب 4 آخرون إثر انهيار جزئي لعقار بشارع السلطان بمنطقة كرموز، بسبب الأمطار الغزيرة التي وصلت إلى حد السيول في المدينة، كما شهدت المحافظة انهيار عقار بحي الجمرك، ما أسفر عن وفاة السيدة وطفلين شقيقين عمرهما 7 سنوات و6 سنوات، وإحالة مصاب إلى المستشفى مع البحث عن 2 آخرين تحت الانقاض.

وواصلت نوة “” ضرب سواحل ، اليوم، في موجة هي الأعنف منذ 2015، يصاحبها هطول رعدية وبرق وانخفاض في درجات الحرارة.

وتداول ناشطون فيديوهات مروعة جراء السيول التي أغرقت الاسكندرية بشكل شبه كامل، حسب ما رصدت “وطن”، إذ أظهرت الفيديوهات المياه وهي تغطي سيارات بالكامل وكذلك تغمر منازل بشكل شبه كامل الامر الذي أثار ضجة واسعة وموجة غضب من السلطات الحاكمة.

وفي العاصمة، أهاب اللواء خالد عبدالعال، محافظ ، بالمواطنين عدم النزول إلا للضرورة القصوى لعدم التأثر بموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها العاصمة.

 

جاء ذلك خلال جولة للمحافظ بعدد من أحياء العاصمة للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع.

وتفقد محافظ القاهرة عددا من الكباري والمحاور المرورية بالعاصمة للتأكد من استمرار عمليات شفط المياه وتسيير الحركة المرورية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، من حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة شمالي البلاد، تصل ذروتها الجمعة.

 

وقالت الهيئة في منشورات على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، خلال الساعات الأخيرة، إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط، تنشط معه رياح شمالية غربية باردة على ، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، يرافقها سقوط للأمطار الغزيرة.

 

وأوضحت أن الرياح الغربية تنشط على الصحراء الغربية، وتزداد سرعتها مع هبات مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى شمال الصعيد.

 

واعتبرت الهيئة أن طقس الجمعة “هو ذروة عدم الاستقرار من حيث نشاط الرياح وسقوط الأمطار على شمال البلاد”.

 

ونشرت الهيئة صورا حديثة من الأقمار الصناعية، تشير إلى تكاثر السحب الرعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والدلتا، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على مطروح والإسكندرية والضبعة، تتجه شرقا مع الوقت نحو رشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد، يما تتجه الأمطار المتوسطة إلى الداخل وصولا إلى مناطق من القاهرة.

 

كما يصاحب الأمطار نشاط الرياح على شمالي البلاد ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وفق هيئة الأرصاد.

 

وأوضحت أنه “يجب التحذير من أماكن سقوط الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية ومناطق انخفاض الرؤية الأفقية”.

 

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