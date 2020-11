أثار رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موجة من السخرية والضحك المفرط، بعد حديثه عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي ادعى أنها زورت. حيث اعتبرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن تصريحاته شكلت “حالة سريالية بشكل مضحك”.

وأظهرت مقاطع فيديو رصدتها “وطن”، المؤتمر الصحفي لمحامي ترامب وهو يتصبب عرقاً. كما أن المؤتمر امتلأ بالمواقف السيرالية، أهمها كان تمثيله أدواراً من فيلم أمريكي، وتصبب عرقه الذي اختلط بصبغة شعره السوداء فملأ وجهه، كما لم يخلُ من ادعاءات بأن “تأثيراً هائلاً على الانتخابات قد جرى عبر الأموال الشيوعية التي وصلت من فنزويلا وكوبا والصين”.

Donald Trump's personal lawyer Rudy Giuliani appeared to be sweating a dark colour from his temples as he gave a news conference.

