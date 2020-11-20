الملك عبد الله الثاني يصدر قرارا بفتح قنصلية للمملكة في مدينة العيون بالصحراء الغربية
الملك عبد الله الثاني يصدر قرارا بفتح قنصلية للمملكة في مدينة العيون بالصحراء الغربية
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قرار من الملك الأردني عبدالله الثاني يصدم “البوليساريو” ويؤيد ملك المغرب محمد السادس

كتب وطن
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في خطوة تعكس تأييد من الجانب الأردني للمغرب، أصدر الأردن قراراً يقضي بفتح قنصلية للمملكة في مدينة بالصحراء الغربية. في الوقت الذي تشهد فيه الرباط توتراً بسبب أزمة الكركرات، وفق ما أعلن المغربي.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، إن عبد الله الثاني عبر في اتصال هاتفي مع الملك عن رغبة المملكة الأردنية الهاشمية في فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية.

وأوضح البيان، أن الملك الأردني أشاد بالقرارات، التي أمر بها الملك المغربي لإعادة تأمين انسياب الحركة المدنية والتجارية بمنطقة الكركرات بالصحراء المغربي.

وستكون هذه ثاني ممثلية دبلوماسية عربية في الصحراء الغربية بعد افتتاح قنصلية في العيون مطلع نوفمبر/تشرين الثاني. بينما تحتضن كبرى مدن الصحراء الغربية إلى جانب مدينة الداخلة (جنوبا) 15 قنصلية أخرى لدول أفريقية (جنوب الصحراء) منذ أواخر العام الماضي.

ويعتبر المغرب افتتاح هذه الممثليات الدبلوماسية الأجنبية في الصحراء الغربية تأكيدا لسيادته عليها. بينما سبق لجبهة البوليساريو والجزائر، التي تدعمها، أن أدانتا ذلك.

ويأتي هذه الإعلان في سياق توتر تشهده المنطقة بعد 30 عاما من وقف إطلاق النار؛ لكن المغرب أعلن السبت الماضي استئناف حركة النقل مع موريتانيا عبر معبر الكركرات. إثر تحرك للجيش المغربي أنهى إغلاق المعبر من جانب موالين للبوليساريو منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

 

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