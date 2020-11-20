صحيفة فرنسية تكشف: محمد بن سلمان الخاسر الأكبر من خسارة ترامب الانتخابات لهذه الأسباب

اعتبرت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هو الخاسر الأكبر من خسارة دونالد ترامب الانتخابات الأمريكية .

“لن يصل ابن سلمان الى البيت الأبيض”

وقال باسكال بونيفاس، مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في فرنسا: “لن يتمكن ابن سلمان بعد الآن من الوصول إلى البيت الأبيض مباشرة عن طريق العلاقات الشخصية المميزة مع جاريد كوشنر، صهر دونالد ترامب ومستشاره الدبلوماسي، الذي كان يغض الطرف عن جميع المشاكل التي يتورط بها، مثل قضية الصحفي المقتول جمال خاشقجي”.

وكان ترامب قد ربط علاقات وثيقة مع المملكة وأبرم معها صفقات أسلحة ضخمة دعما لحربها على اليمن، وعمل معها على تقويض أركان النظام الإيراني من خلال خنقه اقتصاديًا.

ويضيف بونيفاس: “بالنسبة لجو بايدن، فإنه يعتزم استئناف الحوار حول الملف النووي مع طهران”.

بينما يعتقد جيمس كوهين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السوربون، أن “ترامب قد يعقّد المهمة من خلال فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران إذا بقي يتمتع بشيء من السلطة”.

“صدمة كبيرة للمستبدين”

وقالت الصحيفة إن هزيمة ترامب سبّبت صدمة كبيرة لعدد من القادة الشعبويين والمستبدين في أنحاء العالم، حتى أن معظمهم لم يجرؤ على تهنئة جو بايدن خوفا من غضب ترامب.وفق ترجمة “عربي21”

ومن بين الشعبويين المتضررين من خسارة ترامب – كما تقول الصحيفة – الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الذي يلقب بـ”ترامب أمريكا اللاتينية”، نظرا لأسلوبه وما يكنه من عنصرية ضد المرأة، وعدم اهتمامه بقضايا المناخ والاحتباس الحراري.

ويؤكد بونيفاس أن “بولسونارو سيجد نفسه أكثر عزلة في أمريكا اللاتينية التي تميل بالتأكيد إلى اليمين، ولكن ليس اليمين المتطرف”.

“نتنياهو لن يخسر الكثير”

ورغم أنه فقد حليفا قويا، تؤكد الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يخسر الكثير جراء هزيمة ترامب.

ويقول بونيفاس في هذا السياق: “أعلن جو بايدن أنه لن ينقل السفارة الأمريكية من القدس إلى تل أبيب. وإذا كان الرئيس المنتخب ينوي استئناف المحادثات مع الفلسطينيين، فلن يضغط على إسرائيل لتوقيع اتفاق ما”.