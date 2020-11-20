“شاهد” مي العيدان تُربك المغربية مريم حسين بعد أن كشفت زواجها من شيخ إماراتي كبير!

أثارت الفنانة المغربية مريم حسين، شكوك جمهورها حول ارتباطها وزواجها من شخصية إماراتية مرموقة، وذلك بعدما طرحت الإعلامية الكويتية مي العيدان عليها سؤالاً حول الأمر.

وقالت مي العيدان لمريم حسين خلال استضافتها ببرنامج “كشف حساب” على قناة “سكوب”. إن لديها معلومات شبه مؤكدة بزواجها من شخصية إماراتية مرموقة. وهو ما أصاب الفنانة بحالة الارتباك والتوتر، معلقة :”لا أستطيع أن أقول شيئاً حول هذا الموضوع”.

وتابعت مريم حسين: “الحديث عن هذا الموضوع خط أحمر، فقد جربت حين تكلمت في المرة الأولى في السوشيال ميديا. أصبح زوجي فاشلاً، لذلك لا أستطيع التكلم في الموضوع”.

ولمحت مريم حسين إلى أن ماقالته العيدان صحيحاً. وقالت: “كل ما أستطيع قوله إنني سعيدة ومستقرة، وأتمنى أن يبقى هذا الموضوع خاص”.

وتحدثت مريم حسين في نفس اللقاء عن تجربتها في السجن قائلة: “كانت تجربة جيدة. لأنني تعلمت كثيرا من أخطائي واقتربت من الله وانتظمت في الصلاة وكان درسًا أفتخر فيه”.

واستطردت: “ربما لو لم يحدث ذلك، لازداد الهبل ولم يكن لي بيت واستقرار مثل الآن”.

وكشف مريم حسين أنها استغلت فترة وجودها بالسجن وقامت بكتابة سيناريو مستوحى من قصص المسجونات. مضيفة: “تعرفت عليهم وتعلمت منهم الصبر، كانت تجربة جميلة جداً”.

وفي سياق آخر، واصلت مريم حسين استفزاز جمهورها حين نشرت مقطع فيديو وهي ترقص على الشرفة في المنتجع حيث تقيم في لبنان حالياً.

وظهرت مريم حسين بالفيديو الذي رصدته “وطن” وهي ترتدي روب الاستحمام وترقص على أغنية “محسومة” لبدر الشعيبي وبشار الشطي. ما أثار موجة انتقادات ضدها.

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