تودد الملك سلمان لـ أردوغان ليس لرحيل ترامب فقط.. هذه تفاصيل القصة كاملة التي جعلت “العجوز” يعيد حساباته

كشف الرئاسة التركية، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس رجب طيب أردوغان، من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيرة إلى أن الجانبين اتفقا على تحسين العلاقات “المتوترة” بين البلدين وحل الخلافات المعلقة من خلال حوار مفتوح.

ووصلت حد الخلافات بين تركيا والسعودية، إلى قيادة ولي العهد السعودي حملة لمقاطعة المنتجات التركية ومعاقبة التجار الذين يستوردون البضائع من تركيا.

وقالت وكالة الانباء السعودية الرسمية “واس”، إنه تم خلال الاتصال تنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة اليوم وغداً الاحد”.

إضافة لذلك قالت الرئاسة التركية في بيانها إن “الرئيس أردوغان والملك سلمان اتفقا على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة لتحسين العلاقات الثنائية والتغلب على المشكلات”، مضيفة أن الزعيمين ناقشا أيضا قمة مجموعة العشرين، بحسب وكالة الأنضول التركية.

ويدور خلاف منذ سنوات بين السعودية وتركيا بشأن السياسة الخارجية والمواقف تجاه الجماعات السياسية الإسلامية. كما أدى قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2018 إلى زيادة التوترات بشكل كبير.

ومن جانبه علق المحامي الدولي الدكتور محمود رفعت على التطور المفاجئ في العلاقة التركية السعودية والاتصال الذي أجراه الملك سلمان بـ” أردوغان” قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”، ” تودد السعودية لتركيا ليس لرحيل ترامب فقط بل لسقوط ماكرون المدوي أمام أردوغان”.

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وأضاف رفعت :” رغم خروج ماكرون عن الثوابت بتمكين روسيا بليبيا أي شواطئ أوروبا أدار بوتن ظهره لفرنسا وتحالف مع تركيا ما جعل ماكرون يصرخ أن روسيا وتركيا يؤججون الكراهية ضد فرنسا.. هناك تبدل كبير بموازين القوى قادم “.

يذكر أن قمة مجموعة العشرين للعام الجاري، ستعقد افتراضيا في الرياض اليوم السبت، وهو الاجتماع الخامس عشر للمجموعة. إذ سيناقش القادة أهم القضايا الدولية مثل انتشار فيروس كورونا، وخطة توفير اللقاحات لباقي الدول، ومكافحة تغير المناخ، وإنعاش الاقتصاد العالمي.

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