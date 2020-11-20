تركي الحمد يتراجع صاغراً ويحذف تغريدته “الوقحة” التي تطاول فيها على صحيح البخاري وهذا ما قاله

تراجع الكاتب السعودي المقرب من الديوان الملكي، تركي الحمد عن إساءته للسنة النبوية وصحيح البخاري، وذلك بعد موجة الغضب التي أثارتها تصريحاته الأخيرة بهذا الشأن.

وقال تركي الحمد، في تغريدة جديدة رصدتها “وطن”: “في تغريدة سابقة، ظن البعض أنني أسيء لعلم من أعلام الإسلام، وهو الإمام البخاري رحمه الله، وهذا فهم غير صحيح. فقد ننتقد شيئا في تراثنا بصفة عامة”.

واستدرك تركي الحمد بالقول: “لكن مكانة البخاري وجهوده، وتاريخه، وإنجازاته، أمور لا يرقى إليها الشك أو القدح، فرحم الله البخاري، وجزاه خير الجزاء على جهده في خدمة الإسلام”.

في تغريدة سابقة،ظن البعض أنني أسيء لعلم من أعلام الإسلام، وهو الإمام البخاري رحمه الله،وهذا فهم غير صحيح.فقد ننتقد شيئا في تراثنا بصفة عامة،ولكن مكانة البخاري وجهوده،وتاريخه،وإنجازاته،أمور لا يرقى إليها الشك أو القدح. فرحم الله البخاري،وجزاه خير الجزاء على جهده في خدمة الإسلام.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) November 20, 2020

وأقدم تركي الحمد على حذف تغريدته السابقة التي أساء فيها للبخاري بقوله: “قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري.. من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تماماً”.

الكاتب الصحفي تركي الشلهوب، رد على تغريدة الكاتب المطبل للنظام السعودي ولمحمد بن سلمان، بالقول: “تركي الحمد يتراجع عن تطاوله على الإمام البخاري، ما كان لشخصٍ مثل “الحمد” أن يتراجع لولا ثبات المسلمين في الدفاع عن “البخاري”.

تركي الحمد يتراجع عن تطاوله على الإمام البخاري .. ما كان لشخصٍ مثل "الحمد" أن يتراجع لولا ثبات المسلمين في الدفاع عن "البخاري" pic.twitter.com/P0qRzjC6s2 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 20, 2020

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الغريب كان في تعليق المسؤول الإماراتي، علي القرني، الذي هاجم تركي بقوله: ” أنت لم تعتذر عن تغريدتك المسيئة وإنما تتعالى وتتهم بأن فهم الناس لتغريدتك غير صحيح .. لن يضير الإمام البخاري ما خطته يدك في تغريدتك المسيئة ولن تزيده قدرا بتغريدتك هذه .. تغريدتك المسيئة لها ذيول تعدت موضوع البخاري الإمام إلى ما هو أخطر!”.

أنت لم تعتذر عن تغريدتك المسيئة وإنما تتعالى وتتهم بأن فهم الناس لتغريدتك غير صحيح .. لن يضير الإمام البخاري ما خطته يدك في تغريدتك المسيئة ولن تزيده قدرا بتغريدتك هذه .. تغريدتك المسيئة لها ذيول تعدت موضوع البخاري الإمام إلى ما هو أخطر! — علي عبدالخالق القرني (@alikarni) November 20, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة تركي ساخرين من محاولاته تبرير الإساءة التي وجهها للسنة النبوية وصحيح البخاري، معتبرين أن التراجع جاء بأوامر عليا بعد موجة الغضب التي أثارتها تصريحاته.

غريبه هذا التراجع ..كلامه السابق أكثر عقلانية ..إلا إن كان مجبر لأن أغلب الشعب مازال مؤدلج . — نجود🕊🎻♈️ (@Najdyeh24) November 20, 2020

انسحابك التكتيكي يذكرني بإنسحابات خليفة حفتر التكتيكية يا بو مافيا . — د.آسر نايف المعاضيدي (@AserSunni) November 20, 2020

البخاري أو أي عالم مسلم لا يحتاج لشهادتك أو مدحك له ..

الواحد يكون في عمر الخمسين ولا الستين ويسيئ لعالم مسلم … أعوذ بالله من هالتصرف .. انت محاسب أمام الله على كلامك واحنا ما ندري عن صدق نواياك في هذي التغريدة … لذلك حسابك مع الله وليس معنا .. حسبنا الله ونعم الوكيل بس .. — ضاميہ الہشہوق (@h_hwaiti_111) November 20, 2020

الجدير ذكره، أن أجير ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الأردني المجنس وسيم يوسف، سبق الحمد في الإساءة والتطاول على صحيح البخاري، وقال في برنامج يقدمه على تلفزيون أبو ظبي إنه ليست كل الأحاديث الواردة في صحيح البخاري صحيحة، وذلك ضمن حديث متكرر في الموضوع نفسه.

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