تركي الحمد
تركي الحمد
الهدهد

تركي الحمد يتراجع صاغراً ويحذف تغريدته “الوقحة” التي تطاول فيها على صحيح البخاري وهذا ما قاله

كتب وطن
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تراجع الكاتب السعودي المقرب من ، عن إساءته للسنة النبوية وصحيح البخاري، وذلك بعد موجة الغضب التي أثارتها تصريحاته الأخيرة بهذا الشأن.

 

وقال تركي الحمد، في تغريدة جديدة رصدتها “وطن”: “في تغريدة سابقة، ظن البعض أنني أسيء لعلم من أعلام ، وهو الإمام البخاري رحمه الله، وهذا فهم غير صحيح. فقد ننتقد شيئا في تراثنا بصفة عامة”.

 

واستدرك تركي الحمد بالقول: “لكن مكانة البخاري وجهوده، وتاريخه، وإنجازاته، أمور لا يرقى إليها الشك أو القدح، فرحم الله البخاري، وجزاه خير الجزاء على جهده في خدمة الإسلام”.

 

وأقدم تركي الحمد على حذف تغريدته السابقة التي أساء فيها للبخاري بقوله: “قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها .. من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تماماً”.

 

الكاتب الصحفي ، رد على تغريدة الكاتب المطبل للنظام السعودي ولمحمد بن سلمان، بالقول: “تركي الحمد يتراجع عن تطاوله على الإمام البخاري، ما كان لشخصٍ مثل “الحمد” أن يتراجع لولا ثبات في الدفاع عن “البخاري”.

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الغريب كان في تعليق المسؤول الإماراتي، علي القرني، الذي هاجم تركي بقوله: ” أنت لم تعتذر عن تغريدتك المسيئة وإنما تتعالى وتتهم بأن فهم الناس لتغريدتك غير صحيح .. لن يضير الإمام البخاري ما خطته يدك في تغريدتك المسيئة ولن تزيده قدرا بتغريدتك هذه .. تغريدتك المسيئة لها ذيول تعدت موضوع البخاري الإمام إلى ما هو أخطر!”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة تركي ساخرين من محاولاته تبرير الإساءة التي وجهها للسنة النبوية وصحيح البخاري، معتبرين أن التراجع جاء بأوامر عليا بعد موجة الغضب التي أثارتها تصريحاته.

 

الجدير ذكره، أن أجير ولي عهد أبوظبي ، الأردني المجنس ، سبق الحمد في الإساءة والتطاول على صحيح البخاري، وقال في برنامج يقدمه على تلفزيون أبو ظبي إنه ليست كل الأحاديث الواردة في صحيح البخاري صحيحة، وذلك ضمن حديث متكرر في الموضوع نفسه.

 

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