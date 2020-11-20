بعد فضيحة الفيديو الإباحي مع خالد يوسف .. شاهد ماذا فعلت الفنانة المصرية شيما الحاج وصدمة جديدة!

في خطوة مفاجأة للوسط الفني بمصر، قررت الفنانة المصرية المثيرة للجدل، شيما الحاج والتي ظهرت في فيديوهات إباحية مع المخرج الشهير خالد يوسف والممثلة منى فاروق تغيير اسمها الفني لـ “شيماء يونس”.

ومن المقرر أن يظهر الاسم الجديد للمثلة المصرية على تتر مسلسل جديد تشارك فيه يحمل اسم “سكن البنات الجديد”.

وقامت الحاج بتغيير اسمها إثر الفيديوهات غير اللائقة التي انتشرت لها مؤخرا. والتي ظهرت فيها تمارس الجنس مع خالد يوسف ومنى فاروق.

وواجهت شيما الحاج، عدة أزمات في حياتها، أبرزها فضيحة الفستان شبه العاري الذي ظهرت به أثناء تكريمها من محافظ بورسعيد. وأدى ذلك إلى مقاطعة والدها لها، وأثيرت أزمة مؤخرا بسبب فيديو جنسي وأدى إلى القبض عليها.

وفي يناير 2019 تم القبض عليها مرة أخرى بتهمة الاتجار بالبشر، وتشكيل شبكة دولية لممارسة أعمال الدعارة، وجلب وترويج مخدرات “هيروين” و”الآيس” و”الكريستال”. وتضم القضية 33 متهمًا تم ضبط 26 منهم بواسطة “الرقابة الإدارية”.

وبعد عامين من التوقف عن التمثيل، تعاقدت شيما على المشاركة في مسلسل “سكن البنات”. الذي حمل سابقا اسم “هي” وهو من بطولة الشقيقتين وفاء وآيتن عامر، بالإضافة إلى منة فضالي، حسنى شتا، أحمد جمال سعيد ومن إخراج محمد النقلي، ومقرر عرضه قريبا على إحدى القنوات العربية.

وتجسد شيما خلال أحداث المسلسل الذي يتم تصويره حاليا، دور صاحبة مصنع، وتمر بعدد من التغيرات التي تؤثر في حياتها.

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