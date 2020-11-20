سلطنة عمان
سلطنة عمان
الهدهد

“الشيطان” ينثر الأموال على “العرب” لتشويه سلطنة عمان وتصويرها “متسوّلة” .. إليكم حقيقة قرض الـ100 مليار!

كتب وطن
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من جديد، عادت صحيفة “العرب” اللندنية، الممولة من ، للإساءة لسلطنة عمان محاولةً تصويرها على أنّها “تتسول” وتطرق أبواب السوق المالية العالمية للحصول على قرض يمكنها من سداد ديون مستحقة.

وادّعت الصحيفة التي لا تتوقف عن تشويه السلطنة بتقارير خبيثة “مقصودة وممولة”، أنّ هناك إقبالاً باهتاً على سندات سلطنة عمان؛ نظرا لمخاوف المستثمرين من تدهور الوضع الائتماني وارتفاع حجم الدين.

وزعمت أيضاً، أنّ عُمان تجري محادثات مع مجموعة من البنوك بشأن قرض بما لا يقل عن مليار دولار.

ورداً على مزاعم الصحيفة الممولة، نفى حساب “الشاهين” العماني الشهير بـ”تويتر” ما أوردته “العرب”.

وكتب “الشاهين”: “لا صحة على الاطلاق للخبر المنشور على صحيفة حمير العرب اللندنية الممولة من إحدى دول الخليج والتي تخصصت في نشر الاساءات حول عمان وقطر”.

وأضاف: “المقام السامي قبل يومين أوضح أن كافية كما ان مبلغ ١٠٠ مليار هو رقم مهول للغاية خارج ميزانية العديد من الدول الكبرى”.

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وألقى الأربعاء الماضي، خطاباً بمناسبة للسلطنة.

وقال السلطان هيثم إن عُمان تمكنت من تجاوز التحديات التي مرت بها خلال العقود الماضية بحكمة سلطانها الراحل وتضحيات ابناءها.

وأكد أنّ استكمال ترسيخ قواعد دولة المؤسسات والقانون ستكون من ثوابت المرحلة القادمة.

وأضاف السلطان هيثم: “عملنا على تطوير الجهاز الاداري الدولة واعادة تشكيل مجلس الوزراء لتعزيز الاداء الحكومي والعمل مستمر في مراجعة الجوانب التشريعية وتطوير أدوات المحاسبة والمساءلة”.

وقال: “سرعت الازمة الحالية التي يمر بها العالم من تسريع وتيرة التقنية والتحول الرقمي”.

وشدد السلطان هيثم على أن الغاية من الاجراءات التي اتخذتها الدولة في سبيل تخفيض الاتفاق والعجز العام هدفه تحقيق الاستدامة المالية للدولة.

وقال السلطان هيثم إن خطة التوازن المالي التي اتخذتها الحكومة ستكون كافية لأخذ الدولة إلى بر الأمان.

 

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2 تعليقات
  1. جن لاجم جن جنونك يقول

    هزاب 29 يوم من اليوم انا ولا انت

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  2. Jms يقول

    يقول المثل بو يعيب غيره العيب فيه هو وخلهم يقولون لين تشبع أفكارهم الخبيثه من بيتعب بعدين السيح او الظبي والايام جايه

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