السيسي جُن واعتقل ثالث مسؤول حقوقي في غضون 5 أيام بعد لقاء دبلوماسي حرق دمه

يبدو أن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد أصيب بالجنون من المسؤولين الحقوقيين في بلاده، بعد صعود الرئيس الأمريكي جو بايدن وخسارة حليفه دونالد ترامب، إذ أعلنت منظمة “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” مساء الخميس أنّ السلطات المصرية أوقفت مديرها التنفيذي جاسر عبدالرازق، ليصبح بذلك ثالث مسؤول في المنظمة الحقوقية يتم توقيفه في غضون خمسة أيام.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تغريدة أطلعت عليها “وطن”، التي تعتبر من أبرز المنظمات الحقوقية في مصر، بحسب وكالة أنباء رويترز، إنّه تم “القبض على المدير التنفيذي للمبادرة من منزله في المعادي واقتياده إلى جهة غير معلومة”.

Breaking:

Security Forces arrest Gasser Abdel-Razek, Executive Director of EIPR, from his home in Maadi and take him to an unknown location. #EIPR

