السيسي جُن واعتقل ثالث مسؤول حقوقي في غضون 5 أيام بعد لقاء دبلوماسي حرق دمه

يبدو أن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد أصيب بالجنون من المسؤولين الحقوقيين في بلاده، بعد صعود الرئيس الأمريكي جو بايدن وخسارة حليفه دونالد ترامب، إذ أعلنت منظمة “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” مساء الخميس أنّ السلطات المصرية أوقفت مديرها التنفيذي جاسر عبدالرازق، ليصبح بذلك ثالث مسؤول في المنظمة الحقوقية يتم توقيفه في غضون خمسة أيام.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تغريدة أطلعت عليها “وطن”، التي تعتبر من أبرز المنظمات الحقوقية في مصر، بحسب وكالة أنباء رويترز، إنّه تم “القبض على المدير التنفيذي للمبادرة من منزله في المعادي واقتياده إلى جهة غير معلومة”.

Breaking:

Security Forces arrest Gasser Abdel-Razek, Executive Director of EIPR, from his home in Maadi and take him to an unknown location. #EIPR — EIPR المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) November 19, 2020

حملة شعواء على المنظمة..

وكانت المنظمة غير الحكومية قد أعلنت الأربعاء “القبض على كريم عنارة مدير وحدة العدالة الجنائية” في المبادرة، وذلك “على يد قوة من الأمن الوطني أثناء قضائه عطلة (بمدينة) دهب، جنوب سيناء”.

كما نشرت المنظمة الحقوقية بياناً، الأحد الماضي، أعلنت فيه أن السلطات أوقفت مديرها الإداري محمد بشير وأحالته إلى النيابة العامة بتهم من بينها “الانضمام لجماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”.

حيث قالت “المبادرة” في بيانها إن بشير سُئل عن عمل المنظمة وعن زيارة أجراها “عدد من السفراء المعتمدين بمصر” إلى مقرّها في القاهرة في وقت سابق هذا الشهر لعقد “لقاء ناقش سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم”.

وقرّرت النيابة حبس بشير 15 يوماً على ذمة التحقيق، في تهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وتمويل الإرهاب. وفق ما ذكرته المنظمة.

ويمكن أن يتواصل الاحتجاز قبل المحاكمة إلى عامين وفق القانون المصري. لكن كثيراً ما تمدّد الفترة أكثر من ذلك، إذ يتم حبس المتّهمين على ذمة قضايا بأرقام جديدة.

وكانت المنظمة المصرية غير الحكومية قد التقت في القاهرة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني. وفداً دبلوماسياً من سفراء دول ألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وسويسرا.

Last Tuesday, EIPR met with the ambassadors of Germany, Belgium, Denmark, Finland, France, Italy, the Netherlands, Spain, and Switzerland, #Egypt #HumanRights pic.twitter.com/Jp6VAyEW6j — EIPR المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) November 8, 2020

استنكار واستهجان دولي..

من جانبها، عبرت منظمة العفو الدولية عن “صدمتها إزاء قيام السلطات المصرية باعتقال المدير التنفيذي لمركز المبادرة المصرية، والموظفين الآخرين، وذلك للقائهم دبلوماسيين”.

كما طالبت “العفو الدولية” السلطات المصرية بإنهاء هذه الحملة الشرسة ضد المؤسسة وإطلاق سراح المعتقلين.

تعبر العفو الدولية عن صدمتها إزاء قيام السلطات المصرية اعتقال المدير التنفيذي لمركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، جاسر عبد الرازق، وهو الموظف الثالث الذي يتم اعتقاله خلال 4 أيام. على الدبلوماسيين الذين حضروا الاجتماع مع المركز مطالبة السلطات انهاء الحملة الشرسة وإطلاق سراحهم. pic.twitter.com/wcRfEKIPHe — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) November 19, 2020

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من جانبه، كشف موقع “ميدل إيست آي”. الخميس أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قد تدخل شخصيًا في قضية نشطاء حقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم في مصر بعد لقائهم لدبلوماسيين أوروبيين.

وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية للموقع البريطاني أن “المملكة المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”. مؤكداً أن وزير الخارجية أثار قضيتهم مباشرة مع نظيره المصري.

فرنسا كذلك سبق أن أعربت عن قلقها العميق إزاء اعتقال محمد بشير. قائلة إنها تعتزم مواصلة “حوارها الصريح والمطلوب مع مصر بشأن قضايا حقوق الإنسان” و”التزامها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم”.

#مصر #حقوق_الإنسان | تُعرب 🇫🇷 عن قلقها العميق على إثر اعتقال المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية السيد محمد بشير، وتلتزم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بترويج حقوق الإنسان في 🇪🇬 ⬅️https://t.co/xYZQjuk4Md pic.twitter.com/jpFfMkwPLg — الخارجية الفرنسية 🇫🇷 (@francediplo_AR) November 18, 2020

ووفقاً لعدد من المنظمات غير الحكومية، يقدّر عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألفاً. بينهم صحافيون ومحامون وأكاديميون ونشطاء وإسلاميون اعتقلوا في حملة مستمرة ضد المعارضة منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013. الذي توفي بدوره في السجن العام الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنفي الحكومة المصرية مرات عدة اتهامات بحصول انتهاكات حقوقية. كما نفى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي احتجاز السلطات أيّ معتقل سياسي.

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