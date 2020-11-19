وزيرة إماراتية “دابت في حب أبناء عمها” بتل أبيب تتغنى بالتطبيع وسعيدة به أكثر من نتنياهو

أثارت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، “ريم الهاشمي”، جدلا واسعا على مواقع التواصل بعد مشاركتها باجتماع افتراضي عبر الإنترنت تغنت فيه بالتطبيع وعددت مميزاته وإيجابياته بحسب زعمها.

“ريم الهاشمي” قالت إن اتفاق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، يمهد الطريق نحو مستقبل أفضل للشعوب، وإلى “التكامل” بينهما.

وزعمت الوزيرة الإماراتية أن التطبيع يشكل “خطوة نوعية مهمة لإحلال السلام في المنطقة”، داعية إلى تغليب ثقافة الحوار والتسامح.

وأضافت خلال لقاء افتراضي نظمته جمعية “الصداقة الإماراتية-البريطانية”، تحت عنوان “الاتفاق الإبراهيمي للسلام-تعزيز أواصر التعاون”، أن الاتفاق يقدم فرصا واعدة للإمارات و”إسرائيل”، وللمنطقة بشكل عام في مختلف القطاعات.

وأكدت أن الاتفاق “يمهد الطريق من التعاون البنّاء والتكامل بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ويعمل على تعزيز قدرة البلدين في العديد من المجالات، لاسيما مع تنامي الحاجة خلال الفترة الماضية لعقد المزيد من الشراكات المؤثرة والقادرة على تطوير حلول لمواجهة التحديات الراهنة التي يشهدها العالم”.

وبحسب الوكالة الإماراتية الرسمية “وام”، أشارت الوزيرة إلى أن الرغبة الأكيدة لإحلال السلام وتحقيق التقدم والرخاء للشعب الإماراتي وشعوب المنطقة شكلا أكبر الدوافع لتوقيع الاتفاق، سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشادت “ريم الهاشمي” باحتضان بلادها جنسيات من مختلف الأديان والعقائد، وتعزيز قيم التسامح ورفض التعصب.

هذا وشارك في اللقاء، الأمين العام السابق للأمم المتحدة “بان كي مون”، الحاخام الأكبر لبريطانيا “إفرايم ميرفيس”.

ويشار إلى أنه في أكتوبر الماضي، بحثت “ريم الهاشمي” مع وزير الاستخبارات الإسرائيلي. “إيلي كوهين” تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات.

وكانت الإمارات و”إسرائيل”، توصلتا إلى اتفاق تطبيع كامل للعلاقات بينهما في أغسطس الماضي. ووقع الجانبان الاتفاق رسميا في 15 سبتمبر الماضي في البيت الأبيض، بخطوة اعتبرتها القيادة الفلسطينية خيانة وطعنة في الظهر.

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