“فيديو” شهادات من داخل الأمم المتحدة بحق عُمان وسلطانها هيثم بن طارق و”مدرسة قابوس” مستمرة

في شهادة مشرفة بحق سلطنة عمان وسلطانها هيثم بن طارق الذي يسير على خط ابن عمه السلطان الراحل قابوس بن سعيد، أكد منير أكرم رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، أن السلطنة ودول جنوب شرق آسيا وأفريقيا ترتبط بعلاقات قديمة وحيوية بفضل رواد التجارة عبر البحار.

سعادة منير أكرم رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بـ #الأمم_المتحدة يؤكد أن #السلطنة ودول جنوب شرق آسيا وأفريقيا ترتبط بعلاقات قديمة وحيوية بفضل رواد التجارة عبر البحار#العيد_الوطني_الخمسين_للنهضة pic.twitter.com/wfqZskxkHN — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) November 19, 2020

وأشار إلى ان السلطنة تمكنت من تحقيق نهضة تنموية شاملة في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وبفضله أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية .

في سياق آخر أعرب نيكولاي مالدينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة للشرق الأوسط وعملية السلام، عن صادقِ تمنياته بالمزيد من التوفيق والازدهار، مهنئًا السلطان هيثم بن طارق، وحكومة السلطنة والشعب العُماني بمناسبة العيد الوطني الخمسين.

مهنئًا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه وحكومة السلطنة والشعب العُماني بمناسبة العيد الوطني الخمسين..معالي نيكولاي مالدينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة للشرق الأوسط وعملية السلام يُعرب عن صادقِ تمنياته لجلالته"أيده الله" بالمزيد من التوفيق والازدهار pic.twitter.com/pz3m9Wu0Cr — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) November 19, 2020

وشكر “مالدينوف” حكومة السلطنة على جهود الوساطة الصادقة التي تدعم حق الشعب الفلسطيني في أرضه.

كما أثنى على قيام الأمم المتحدة بأدوارها المهمة التي تستهدف إحلال السلام في المنطقة.

يذكر انه وفي السنوات الماضية شهدت سلطنة عمان انتعاشا في مجالات عديدة، فعلى الصعيد السياسي الداخلي تم انشاء المجلس الاستشاري، ومن ثم مجلس الشورى الذي مثل جميع ولايات السلطنة بإشراف هيئة تنفيذية تسمى مجلس عمان.

وفي عهد الراحل السلطان قابوس ومن بعده السلطان هيثم بن طارق، انتهجت السلطنة سياسة خارجية متزنة ومحايدة، حيث احتفظت سلطنة عمان بعلاقات خارجية مميزة مع كافة الاقطار العربية والدولية بعيدا عن التدخلات في الشؤون الداخلية، حيث لعبت السلطنة دورا سياسيا واقليميا وعربيا ودعمت دول متعددة في تطوير البنية التحتية كتشييد المدارس والمراكز الصحية.

وعلى صعيد العلاقات الخارجية انتهج الراحل السلطان قابوس سياسة الانفتاح على اقطار العالم، فطور العلاقات الدبلوماسية وافتتح السفارات والقنصليات لسلطنة عمان في دول العالم.

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وشهدت سلطنة عمان استقرارا سياسيا وامنيا خلال خمسين عاما عكس ذاته في ازدهار البلد، فافتتحت المدارس والجامعات وارتفعت نسبة التعليم في السلطنة الى اعلى مستوياتها.

والى جانب هذا تقدم القطاع الصحي بافتتاح المراكز الطبية والمستشفيات في كافة ولايات ومحافظات السلطنة.

كما وعملت سلطنة عمان على زيادة انتاج النفط والغاز واهتمت خلال السنوات الأخيرة في القطاع السياحي لبلد متنوع المناخ والجغرافيا وما يحمل من عبق التاريخ بوجود القلاع العمانية التي تمتاز بها السلطنة والأسوار المنيعة والبناء المعماري الجميل.

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