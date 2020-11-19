“شاهد” رجل أمن أردني “اخو رجال” ينقذ فتاة أرادت الانتحار من فوق جسر عبدون

حاولت فتاة أردنية أمس الأربعاء، الانتحار من فوق جسر عبدون المعلق في العاصمة عمان.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو رصدته “وطن”، يوثق لحظة محاولة الفتاة الانتحار، بينما تجمهر الناس يترقبون مايحدث إلى أن وصلت الأجهزة الأمنية إلى المكان وأقنعت الفتاة بعد التفاوض معها بالتراجع.

وذكرت مديرية الأمن العام بتغريدة عبر “تويتر”، أن بلاغا ورد لمديرية شرطة وسط عمان بوجود فتاة تهدد بإلقاء نفسها من أعلى جسر عبدون، حيث تم التحرك للمكان، وتمكن رجال الأمن العام من إقناعها بالعدول عن ذلك.

ورد بلاغا لمديرية شرطة وسط عمان بوجود فتاة تهدد بإلقاء نفسها من اعلى جسر عبدون حيث تم التحرك للمكان ، وتمكن رجال الامن العام من اقناعها بالعدول عن ذلك.#الأمن_العام #مع_الوطن #مع_الاردن #الاردن_اولا pic.twitter.com/Svi2BvE0hm — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) November 18, 2020

ولاحقاً كرّم مدير الأمن العام الضابط الذي أنقذ الفتاة ، وهو الملازم أول محمد الغويري من مرتبات قسم نجدة وسط عمان، وذلك – بحسب بيان الأمن العام – لقيامه بدوره الأمني والإنساني على أكمل وجه وتمكنه من التعامل مع محاولة فتاة الانتحار من اعلى جسر عبدون وبأعلى درجات الحرفية والمهنية وتمكنه من إنقاذ حياتها والحيلولة دون اقدامها على الانتحار .

وأشاد مدير الأمن العام بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن العام وفي مختلف الادارات والوحدات الشرطية لحماية الأرواح والممتلكات وتقديم الخدمة الأمنية والإنسانية.

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