هذا ما قاله أمير قطر وشقيقه للسلطان هيثم بن طارق في العيد الوطني الخمسين للسلطنة

نشر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر“، بمناسبة اليوم الوطني الـ50 لسلطنة عمان، مؤكداً أن بلاده ترتبط مع سلطنة عمان بعلاقات تعاون نموذجية.

أبارك لأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني الشقيق باليوم الوطني الـ٥٠ لسلطنة عمان.. ونتمنى دوام الرخاء والأمن والاستقرار لأهلنا في هذا البلد العزيز الذي تجمعنا به روابط أخوية متينة وعلاقات تعاون نموذجية وتاريخية قائمة على التضامن والمودة. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 18, 2020

وقال الأمير: “أبارك لأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق، والشعب العماني الشقيق باليوم الوطني الـ50 لسلطنة عمان”.

وأضاف: “نتمنى دوام الرخاء والأمن والاستقرار لأهلنا في هذا البلد العزيز الذي تجمعنا به روابط أخوية متينة وعلاقات تعاون نموذجية وتاريخية قائمة على التضامن والمودة”.

من جانبه، قال الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر في تغريدة بمناسبة العيد الوطني الخمسين للسلطنة: “بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الخمسين لسلطنة عُمان الشقيقة نتقدم إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يحفظه الله والشعب العُماني الكريم بالتهنئة والتمنيات بدوام التقدم والأزدهار ..”.

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الخمسين لسلطنة عُمان الشقيقة نتقدم إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يحفظه الله والشعب العُماني الكريم بالتهنئة والتمنيات بدوام التقدم والأزدهار ..

🇶🇦♥️🇴🇲#اليوم_الوطني_العماني pic.twitter.com/saxvluBffH — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) November 18, 2020

وفي تغريدة أخرى قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: “نبارك لأشقائنا قيادة وشعبا في سلطنة عُمان، بمناسبة اليوم الوطني، تمنياتنا لكم بمزيد من التقدم والرفعة و الازدهار”.

نبارك لأشقائنا قيادة وشعباً في سلطنة عُمان بمناسبة #اليوم_الوطني .. تمنياتنا لكم بمزيد من التقدم والرفعة والإزدهار 🇶🇦🇴🇲 — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) November 18, 2020

وفي وقت سابق الأربعاء بعث أمير قطر إلى سلطان عمان هيثم بن طارق، برقية تهنئة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وفي تصريحات صحفية محلية أكد السفير العماني بالدوحة نجيب بن يحيى البلوش، على قوة العلاقات القطرية العمانية، ووصفها بالأخوية المتجذرة عبر التاريخ والقائمة على الثقة والتعاون والاحترام المتبادل.

وأضاف البلوش، أن “العمل مستمر لبذل المزيد تجاه تطوير مجالات التعاون في كافة الأصعدة، ونشعر بارتياح بالغ لما وصلت إليه مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين”.

وفي الثامن عشر من نوفمبر من كل عام تحتفل سلطنة عمان بعيدها الوطني، غير انّ ما يميز هذا العام هو احتفال العمانيين بالمناسبة في ظلّ غياب السلطان الراحل قابوس بن سعيد “باني نهضة عمان”.

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وألقى السلطان هيثم بن طارق الأربعاء، خطاباً بمناسبة العيد الوطني الخمسين.

وقال السلطان هيثم إن عُمان تمكنت من تجاوز التحديات التي مرت بها خلال العقود الماضية بحكمة سلطانها الراحل وتضحيات ابناءها.

وأكد أنّ استكمال ترسيخ قواعد دولة المؤسسات والقانون ستكون من ثوابت المرحلة القادمة.

وأضاف السلطان هيثم: “عملنا على تطوير الجهاز الاداري الدولة واعادة تشكيل مجلس الوزراء لتعزيز الاداء الحكومي والعمل مستمر في مراجعة الجوانب التشريعية وتطوير أدوات المحاسبة والمساءلة”.

وقال: “سرعت الازمة الحالية التي يمر بها العالم من تسريع وتيرة التقنية والتحول الرقمي”.

وشدد السلطان هيثم على أن الغاية من الاجراءات التي اتخذتها الدولة في سبيل تخفيض الاتفاق والعجز العام هدفه تحقيق الاستدامة المالية للدولة.

وقال إن خطة التوازن المالي التي اتخذتها الحكومة ستكون كافية لأخذ الدولة إلى بر الأمان.