ملك المغرب محمد السادس في “ورطة” بعد هذه الخطوة الخطيرة من قبل “البوليساريو” والأمر لن يقف هنا

يبدو أن الملك محمد السادس ملك المغرب سيتورط في حرب قريبا رغما عنه، حيث قالت وكالة الأنباء التابعة لجبهة “البوليساريو” مساء يوم الثلاثاء، إن ضربات “جيش التحرير الشعبي” ضد قواعد تابعة للجيش المغربي، تواصلت لليوم الخامس على التوالي.

“جيش التحرير الشعبي” أفاد في بيان بأنه صعد من أعماله القتالية “بعد خرق القوات المغربية وقف إطلاق النار المبرم” بين جبهة البوليساريو من جهة والمملكة المغربية من جهة أخرى تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأضاف أن الجيش شن هجمات منذ صباح الثلاثاء وصفها بـ”الناجحة” على قواعد تابعة للجيش المغربي، مشيرا إلى إحداث أضرارا بشرية ومادية.

وتابع “جيش التحرير الشعبي” قائلا إنه قصف نقطة الإنذار 51 من الفيلق 29 من قطاع أمقالا عند الساعة 06:40 صباحا، بالإضافة إلى قصف مركز على القاعدة 19 من قطاع المحبس من 09:40 إلى 10:07.

كما أشار إلى أنه قصف “القاعدة 08” من الفيلق 70 من قطاع حوزة من الساعة 13:00 إلى 13:15 بفدرة العش.

من جانبه أعلن رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثماني، الانتهاء من بناء جدار رملي في منطقة عازلة تراقبها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية بعد انسحاب جبهة البوليساريو من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد العثماني في مقابلة مع “رويترز” أن المغرب ملتزم بوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك سوى “مناوشات” واشتباكات متفرقة في الأيام الماضية، مع تنامي المخاوف من عودة اشتعال الصراع المجمد منذ فترة طويلة.

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وكشف أن الجدار امتد الآن إلى الحدود الموريتانية، مضيفا: “الهدف من الجدار الذي يصل إلى الحدود الموريتانية هو التأمين النهائي لحركة مرور المدنيين والتجارة في طريق الكركارات الواصل بين المغرب وموريتانيا”.

وقال العثماني إن الجيش المغربي تلقى أوامر بالرد على الهجمات، مبينا أنه “حتى الآن ليس هناك شيء يستدعي القلق على طول الجدار العازل وفي الصحراء المغربية”.

ودخل الجيش المغربي المنطقة العازلة يوم الجمعة لفتح طريق يربط الصحراء الغربية بموريتانيا أغلقه أنصار ومقاتلو البوليساريو، مما دفع الجبهة إلى الانسحاب من اتفاق الهدنة الذي استمر 29 عاما.

وتقول جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر إنها قصفت مرارا المواقع المغربية على الجدار الرملي الذي شيدته الرباط في الثمانينات على امتداد الجزء الأكبر من الحدود التي تمتد لمئات الأميال عبر الصحراء.

وأعلن المغرب يوم الجمعة، أنه أطلق عملية عسكرية في منطقة الكركرات العازلة في الصحراء الغربية، فيما ردت جبهة البوليساريو، معتبرة أن العملية أنهت وقف إطلاق النار بين الجانبين المعمول به منذ 30 عاما، وأن “الحرب بدأت”.

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