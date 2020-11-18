“خلع كمامته وبصق في وجهي”.. “شاهد” مشاعل الجلعود تبكي وتكشف ما جرى معها بعدما طبقت رؤية ابن سلمان!

تصدر اسم نجمة مواقع التواصل الاجتماعي مشاعل الجلعود، التريند الأول عبر “تويتر” في المملكة، وذلك بعد حديثها عن المواقف التي تعرضت لها أثناء تواجدها في مدينة حائل شمال نجد في السعودية.

وكشفت مشاعل الجلعود بفيديو نشرته عبر “سناب شات”، ورصدته “وطن”، عن تعرضها للبصق والإهانة والاعتداء اللفظي أثناء شراءها القهوة.

وقالت مشاعل الجلعود : “لم أتكلم في وقتها عما تعرضت له لأنني أردت أن أنقل صورةً جميلة عن مدينة حائل، وأن أنسى السلبيات التي رأيتها، ولكن ماتعرضت له لا يُمكن أن أمحوه من الذاكرة”.

وتابعت الجلعود: “في أزمة كورونا، قام أحد الأشخاص بخلع الكمامة وبصق علي حين كنت أشتري القهوة، وتعدى علي لفظياً”.

وأشارت “الجلعود” إلى أن المواقف لم تنته إلى حد هنا، بل ذهبت إلى مقاهي أخرى وتعرضت للطرد، مضيفة: “طردونا وقالوا لن نبيعكم، نحن لا نتشرف بكم، ويسحب القائمة من يدي، ويتلفظ بألفاظ سيئة”.

وأكدت أن هذه الألفاظ ستبقى في الذاكرة ولن تنساها، مشيرة إلى لجوءها للقانون، وقالت: “أنا دخلت أقسام الشرطة لكي أشتكيهم وآخذ حقي، لن أنسى سلبياتكم أبدا، تتهموني بالعيبة، أنا عداني العيب، أنا كنت بنقل صورة جميلة عن حائل”.

#مشاعل_الجلعود مشاعل الجلعود تشكو من المواقف التي تعرضت لها في حائل.

pic.twitter.com/J6uvZciLhK — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) November 19, 2020

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مشاعل الجلعود بتدشين هاشتاج يحمل اسمها، واتهمها الناشطون بتشويه صورة أهل حائل، مُطالبين بمحاسبتها.

احب اقول لمشاعل تعرفين ذا؟😂💔

اشكر اهل حايل على طردهم المستمر لكل متبرجه علي نذر انكم قدوة لباقي المناطق ولو ماني من حايل ارفع لكم العقال🤍🤍🤍🙏🏻

#مشاعل_الجلعود pic.twitter.com/UymLoYzzVt — *مؤلم (@tt44f) November 19, 2020

#مشاعل_الجلعود

قسم بالله نقلتي احلى صوره عن أهل حائل

كفو والله أهل حائل pic.twitter.com/PvJPR4ggdQ — وليد الحربي🇸🇦 (@walharbi23) November 19, 2020

ونوه بعضهم إلى أنها أخطأت منذ البداية بخروجها وقت جائحة “كورونا”، كذلك لم تحترم عادات المدينة التي زارتها كونها مُحافظة، وارتدت ملابس جريئة تُخالف طبيعتهم المُحافظة.

#مشاعل_الجلعود يعني اول شي وش طلعك وقت ازمة كرونا

ومخالفه الانظمه بعد ..

ثاني شي الله يكرم اهل حايل عنك متى

تنقلع ذي اللي يسئون لبنات بلدنا ..

كل من خذت الجنسيه صارت سعوديه وتتصدر المشهد .. والله حلال فيك ماجاك

يالمهبوله يالتافهه pic.twitter.com/wlmPYxiFqP — ناصر الغامدي (@nos___19) November 19, 2020

انا بنت واحيي الشخص الي تفل عليها واقول ماقصرت ولو انك مسطتها ب عقالك بس لا عقالك الطاهر لا يجي ع النجسه ذي

كفو وبعدين شوفو شكلها لاجسم لاجمال اقلها لو انك فاسخه الحياء وماتحترمين عادات وتقاليد وقوانين البلد اضعفي البسي زين وش ها الاحاجه يعني ي الحجيه #مشاعل_الجلعود pic.twitter.com/TPqsxlfKsS — Lama🧚‍♂️ (@lama9lmo) November 19, 2020

وإثر تصدرها التريند، عادت مشاعل الجلعود بمقطع فيديو جديد قالت فيه إنها زارت جميع مدن وقرى المملكة ولم تشعر بأي شعور سيء إلا في حائل.

وأضافت: “لن أنقل صورة السوء ولا أشخاص سيئين ولكن رأيي الشخصي حائل لا تنفع أن تكون مدينة سياحية، وعليهم أن يتعملوا تقبل الاختلاف فقط، لا أطالب بتغييرهم”.

وسبق أن ألقت شرطة الرياض القبض على مشاعل الجلعود إثر تداول مقطع فيديو لها تضمن بحسب المتابعين إساءة إلى “القصمان”، وهو اسم شهرة يطلقه السعوديون على المنحدرين من منطقة القصيم.

واشتهرت مشاعل الجلعود بأنها أول سيدة خلعت العباءة في المملكة. بعد قرارات ابن سلمان بشان المرأة السعودية ونشرت ذلك على مواقع التواصل وتفاخرت به، لتأتي بعدها العديد من المقاطع تباعا للجلعود تستعرض فيها مفتنها وتعري جسدها لأجل الشهرة ولفت أنظار متابعيها.

وكانت منشأة سعودية مؤخرا منعت مشاعل الجلعود من الدخول بسبب ملابسها الفاضحة.

#فيديو متداول 🔴

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صاحب منشأة في #حائل يمنع إحدى مشهورات السوشل ميديا من الدخول بسبب "اللبس"، والأخيرة تستدعي الشرطة.. مما دعا صاحب المنشأة إلى التعليق عبر #تويتر قائلاً: "احترم كل انسان يحترم ثقافة وتقاليد كل بلد يزوره". #فارس_السلامه_يمثلني#مشاعل_الجلعود

#حايل_الان pic.twitter.com/viwuO8hZLq — سناب المشاهير (@z966n) July 29, 2020

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