مشاعل الجلعود
مشاعل الجلعود
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“خلع كمامته وبصق في وجهي”.. “شاهد” مشاعل الجلعود تبكي وتكشف ما جرى معها بعدما طبقت رؤية ابن سلمان!

كتب وطن
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تصدر اسم نجمة مواقع التواصل الاجتماعي ، التريند الأول عبر “تويتر” في المملكة، وذلك بعد حديثها عن المواقف التي تعرضت لها أثناء تواجدها في مدينة شمال نجد في .

 

وكشفت مشاعل الجلعود بفيديو نشرته عبر “سناب شات”، ورصدته “وطن”، عن تعرضها للبصق والإهانة والاعتداء اللفظي أثناء شراءها القهوة.

 

وقالت مشاعل الجلعود : “لم أتكلم في وقتها عما تعرضت له لأنني أردت أن أنقل صورةً جميلة عن مدينة حائل، وأن أنسى السلبيات التي رأيتها، ولكن ماتعرضت له لا يُمكن أن أمحوه من الذاكرة”.

 

وتابعت الجلعود: “في أزمة كورونا، قام أحد الأشخاص بخلع الكمامة وبصق علي حين كنت أشتري القهوة، وتعدى علي لفظياً”.

 

وأشارت “الجلعود” إلى أن المواقف لم تنته إلى حد هنا، بل ذهبت إلى أخرى وتعرضت للطرد، مضيفة: “طردونا وقالوا لن نبيعكم، نحن لا نتشرف بكم، ويسحب القائمة من يدي، ويتلفظ بألفاظ سيئة”.

 

وأكدت أن هذه الألفاظ ستبقى في الذاكرة ولن تنساها، مشيرة إلى لجوءها للقانون، وقالت: “أنا دخلت أقسام الشرطة لكي أشتكيهم وآخذ حقي، لن أنسى سلبياتكم أبدا، تتهموني بالعيبة، أنا عداني العيب، أنا كنت بنقل صورة جميلة عن حائل”.

 

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مشاعل الجلعود بتدشين هاشتاج يحمل اسمها، واتهمها الناشطون بتشويه صورة أهل حائل، مُطالبين بمحاسبتها.

 

ونوه بعضهم إلى أنها أخطأت منذ البداية بخروجها وقت جائحة “كورونا”، كذلك لم تحترم عادات المدينة التي زارتها كونها مُحافظة، وارتدت ملابس جريئة تُخالف طبيعتهم المُحافظة.

 

 

وإثر تصدرها التريند، عادت مشاعل الجلعود بمقطع فيديو جديد قالت فيه إنها زارت جميع مدن وقرى المملكة ولم تشعر بأي شعور سيء إلا في حائل.

 

وأضافت: “لن أنقل صورة السوء ولا أشخاص سيئين ولكن رأيي الشخصي حائل لا تنفع أن تكون مدينة سياحية، وعليهم أن يتعملوا تقبل الاختلاف فقط، لا أطالب بتغييرهم”.

 

وسبق أن ألقت شرطة القبض على مشاعل الجلعود إثر تداول مقطع فيديو لها تضمن بحسب المتابعين إساءة إلى “القصمان”، وهو اسم شهرة يطلقه السعوديون على المنحدرين من منطقة القصيم.

 

واشتهرت مشاعل الجلعود بأنها أول سيدة خلعت في المملكة. بعد قرارات ابن سلمان بشان المرأة السعودية ونشرت ذلك على مواقع التواصل وتفاخرت به، لتأتي بعدها العديد من المقاطع تباعا للجلعود تستعرض فيها مفتنها وتعري جسدها لأجل الشهرة ولفت أنظار متابعيها.

 

وكانت منشأة سعودية مؤخرا منعت مشاعل الجلعود من الدخول بسبب ملابسها الفاضحة.

 

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