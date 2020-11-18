أمل الشهراني
أمل الشهراني
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“لم أضرب أحداً على يده”.. أمل الشهراني تنفجر غاضبة وتهاجم هيفاء وهبي حتى تُبرر أفعالها الفاضحة

كتب وطن
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أثارت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً عقب ردها على اتهامات الناشطين لها بتحريض الفتيات السعوديات على الفجور والفسق بعد ظهورها المتكرر بالبكيني والملابس الفاضحة.

 

وظهرت أمل الشهراني بفيديو عبر “سناب شات”، رصدته “وطن” وقد تحولت بأحد “الفلاتر” إلى عجوز، وقالت: “هناك ناس أرغب بشق رأسهم وأخرج الدم الفاسد، وأدخل داخله لأرى ماذا يوجد في دماغهم، لعنة الله عليكم، والله لن أسير على أهواء أحد”.

 

ورأت الشهراني أن فساد بنات المجتمع بدأ من قنوات الأغاني، وانتشار صيت الفنانة اللبنانية ، قائلة: “يأتيكم رعشة من كلامي، وتقولون إنني أفسدت بناتنا، أين ذهبت قنوات مزيكا وميلودي وهيفاء وهبي وكليباتها وأعين الفتيات التي تطالع المسلسلات المكسيكية، والهواتف النقالة، كل ذلك لم يفسد بناتكم، لعنة الله عليكم”.

 

وختمت أمل بالقول: “أنا أخاف على نفسي من بناتكم لئلا يفسدوني لكن أنا لا أفسد أحد ولم أضرب أحداً على يده وطلبت منه أن يتابعني “.

 

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وسخر المغردون من تبرير أمل الشهراني وإقحامها لهيفاء وهبي واتهامها بإفساد أخلاق البنات. مؤكدين أنهم لم يستطيعوا إكمال مقطع الفيديو الخاص بها بسبب شكلها وطريقة كلامها الغريبين.

 

ومؤخراً أثارت أمل الشهراني شكوك مُتابعيها حول وجود علاقة حب بينها وبين أحد الأشخاص. وذلك بعدما ظهرت بفيديو جديد وهي ترقص مع شاب مجهول.

 

ونشرت أمل الشهراني الفيديو عبر “سناب شات”، وظهرت خلاله بفستان عاري الظهر، وهي تُمسك بيد شاب حرصت على عدم إظهار وجهه. وترقص على أنغام أغنية “بالبنط العريض” للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

 

هذا وتعدّ السعودية أمل الشهراني المقيمة أيضًا في دولة أجنبية من السعوديات اللواتي أثرن الجدل حولهن مؤخرًا. بسبب مخالفتهن العادات والتقاليد حيث ظهرت أكثر من مرة مرتدية البكيني على الشاطئ.

 

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