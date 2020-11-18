“لم أضرب أحداً على يده”.. أمل الشهراني تنفجر غاضبة وتهاجم هيفاء وهبي حتى تُبرر أفعالها الفاضحة

أثارت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أمل الشهراني جدلاً واسعاً عقب ردها على اتهامات الناشطين لها بتحريض الفتيات السعوديات على الفجور والفسق بعد ظهورها المتكرر بالبكيني والملابس الفاضحة.

وظهرت أمل الشهراني بفيديو عبر “سناب شات”، رصدته “وطن” وقد تحولت بأحد “الفلاتر” إلى عجوز، وقالت: “هناك ناس أرغب بشق رأسهم وأخرج الدم الفاسد، وأدخل داخله لأرى ماذا يوجد في دماغهم، لعنة الله عليكم، والله لن أسير على أهواء أحد”.

ورأت الشهراني أن فساد بنات المجتمع بدأ من قنوات الأغاني، وانتشار صيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قائلة: “يأتيكم رعشة من كلامي، وتقولون إنني أفسدت بناتنا، أين ذهبت قنوات مزيكا وميلودي وهيفاء وهبي وكليباتها وأعين الفتيات التي تطالع المسلسلات المكسيكية، والهواتف النقالة، كل ذلك لم يفسد بناتكم، لعنة الله عليكم”.

وختمت أمل بالقول: “أنا أخاف على نفسي من بناتكم لئلا يفسدوني لكن أنا لا أفسد أحد ولم أضرب أحداً على يده وطلبت منه أن يتابعني “.

امل الشهراني ترد على اتهامها بتحريض البنات على الفسق والفجور .. ! pic.twitter.com/JPuMBcUPHx — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) November 18, 2020

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وسخر المغردون من تبرير أمل الشهراني وإقحامها لهيفاء وهبي واتهامها بإفساد أخلاق البنات. مؤكدين أنهم لم يستطيعوا إكمال مقطع الفيديو الخاص بها بسبب شكلها وطريقة كلامها الغريبين.

اللي كمل اول ١٠ ثواني هذا اسطوره — Rictovin (@QQN_1) November 18, 2020

وصلت ل١٤ ثانيه اتحدى احد يتحمل زياده — Faris2048 (@Ranbiti1) November 18, 2020

ماقدرت اكمل الفيديو حامت كبدي — Hessah Mohammed (@niec_79) November 19, 2020

ومؤخراً أثارت أمل الشهراني شكوك مُتابعيها حول وجود علاقة حب بينها وبين أحد الأشخاص. وذلك بعدما ظهرت بفيديو جديد وهي ترقص مع شاب مجهول.

ونشرت أمل الشهراني الفيديو عبر “سناب شات”، وظهرت خلاله بفستان عاري الظهر، وهي تُمسك بيد شاب حرصت على عدم إظهار وجهه. وترقص على أنغام أغنية “بالبنط العريض” للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

امل الشهراني ترقص على انغام الطبطبه وهي برفقه شخص .. ! pic.twitter.com/PnuY456xd7 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) November 9, 2020

هذا وتعدّ السعودية أمل الشهراني المقيمة أيضًا في دولة أجنبية من السعوديات اللواتي أثرن الجدل حولهن مؤخرًا. بسبب مخالفتهن العادات والتقاليد حيث ظهرت أكثر من مرة مرتدية البكيني على الشاطئ.

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