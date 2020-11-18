لماذا جُنّ جنون عمرو دياب على حبيبته دينا الشربيني خلال سهرة! .. وهكذا عاقبته على ما فعل

اندلع شجار بين الفنان المصري عمرو دياب وحبيبته الفنانة دینا الشربیني خلال قضائهما سهرةً في

أحد الأماكن الساحلیة.

وأكد المصدر في تصریح لـموقع “فوشیا” أن عمرو دیاب، كان یتحدث مع دینا الشربیني في أمور خاصة بینھما، ولكن الحضور تفاجأوا بعلو صوته علیھا. ودخل في حالة من العصبیة والتي واجھتھا دینا بصمت، ولم تمر لحظات حتى غادرا المكان.

ونوه المصدر، إلى أن دینا الشربیني لا تتحدث مع عمرو دیاب حتى الآن، بل وعاقبتھ بعدم حضور حفل زفاف خاص كان قد اتفق الھضبة على إحیائه. وأن دینا ستحضر معھ لكنھا امتنعت عن عدم الحضور.

وأضاف المصدر أن شجار عمرو دياب و دینا الشربیني لم ینته ، إلا أنھ لم تتصاعد وتیرته كما حدث. خاصة وأن دینا ھذه المرة غاضبة، فضلا عن أن عمرو دیاب لا یرغب في مصالحتھا. إلا أنھ سیحاول أن یفعل ذلك خلال الیومین المقبلین، لإنھاء الأزمة قبل أن تتفاقم.

ومؤخرا تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فیدیو على نطاق واسع فیما بینھم، ظھر فیھ النجم المصري عمرو دیاب، وهو في إحدى الحفلات الخاصة التي أقیمت في أحد الأماكن الساحلیة، وهو یتعدى على أحد المعجبین عندما حاول تصویره.

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