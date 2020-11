فاصل كوميدي.. “شاهد” صحفي سعودي “قتل المشاهدين من الضحك” بما قاله مع عمرو أديب

أثار الصحفي السعودي المحسوب على نظام محمد بن سلمان أحمد الفراج، موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل بعد مداخلة له مع الإعلامي المصري المقرب من النظام عمرو أديب، تحدث فيها عن الإعلام الأمريكي.

“الفراج” وفي مداخلته مع “أديب” على قناة “إم بي سي مصر” الممولة سعوديا، زعم أن إعلام مصر والسعودية والإمارات أكثر حرية وديمقراطية من الإعلام الأمريكي.

Ahmed AlFaraj, Saudi journalist: "The Saudi, Egyptian and UAE media are more free and democratic than the American media!"

AlThani_M (me): I can't agree more! 😅😂😂😂😂😅@nytimes @washingtonpost @CNN @BBCWorld pic.twitter.com/KtmIvPKZnQ

— مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) November 18, 2020