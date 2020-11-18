في خطوة مفاجأة اتخذ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عدة قرارات جديدة تتضمن ترقيات وتعيينات خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ونقلت الوكالة، عن وزير الإعلام السعودي المكلف، ماجد بن عبدالله القصبي، أن المجلس وافق على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إلى جانب مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية ووزارة الصحة العراقية، للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية.

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وحسب الوكالة، فقد وافق الملك سلمان على اسناد رئاسة الجانب السعودي في اللجنتين المشتركتين (الجنوب إفريقية، والتونسية)، إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ونظام الضمان الاجتماعي وتطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج الصادرين في دورته (التاسعة والثلاثين) القاضيين باعتماد القانون (النظام) الاسترشادي الموحد في شأن العمل التطوعي، والقانون (النظام) الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما وافق الملك سلمان، على تعيين مجموعة من المسؤولين ممثلين عن القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، إضافة إلى ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) وتعيينات على وظيفة (وزير مفوض).

جدير ذكره أن الاقتصاد السعودي تأثر بتفشي فيروس كورونا المستجد كغيره من الاقتصادات، حيث تسبب الوباء بخفض أسعار النفط مصحوباً بقلة الطلب عليها.

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