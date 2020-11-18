“شاهد” مغربي لم يشبع من الرذيلة مع عشيقته فاستفرد بطفلتها وفعلها معها!

أحالت الشرطة القضائية بمدينة فاس في المغرب أربعينياً هتك عرض ابنة عشيقته الطفلة. وذلك بعد شكوى الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد والتي رصدت الحالة واكتشفت ماتعرضت له الطفلة في منزل والدتها بحي سيدي بوجيدة.

وكانت البداية كما أوردت وسائل إعلام محلية، حين عثرت ناشطة في الجمعية صدفة على الطفلة تبكي في ركن منزوى، قبل أن تسألها عن سر بكائها. وكانت المفاجأة حين كشفت الطفلة تعرضها إلى اعتداءات جنسية متكررة من طرف عشيق والدتها التي تعمل في مطعم في الحي.

وكان عشيق الأم المغربي وهو بائع متجول للخضر والفواكه، يستغل فرصة غياب الأم التي تجمعهما علاقة غير شرعية، عن منزلها الذي كان يرتاده باستمرار، للاستفراد ب ابنة عشيقته وهتك عرضها وتهديدها بالانتقام إن كشفت ما تتعرض إليه من طرفه.

وتقدمت رئيسة الجمعية بشكوى إلى الوكيل العام الذي أمر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتحقيق فيها الذي تم في سرية تامة إلى حين اعتقال المشتبه فيه وعشيقته أم الضحية التي أفرج عنها بعدما اتضح أنها لم تكن على علم بما تتعرض إليه ابنتها في غفلة منها.

واستمعت الشرطة القضائية إلى والد الطفلة العجوز الذي أكد أنه لا يعرف شئ عن حياة طليقته ونجلتهما الضحية.

كما أثبت تقرير الطب الشرعي هتك عرض الفتاة.

واعترف عشيق والدتها بجريمته مؤكداً أنه فعل ذلك تحت تأثير المخدرات، وتم حبسه لتوقيع

العقوبة المستحقة عليه.

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