“شاهد” ما فعله أردوغان في تركيا تقديرا لـ عُمان والسلطان هيثم بن طارق ولا عزاء لـ”أرامل أبو إيفانكا”

أقدمت تركيا على لفتة طيبة تجاه سلطنة عمان وسلطانها هيثم بن طارق، في اليوم الوطني الـ50 للسلطنة والذي يوافق 18/11 من كل عام، ما يدل على عمق العلاقات بين تركيا وعُمان والتوافق بين سلطانها والرئيس التركي على عكس علاقة أردوغان المتوترة بالسعودية والإمارات.

وبحسب ما نشرته السفارة العمانية في أنقرة، عبر صفحتها الرسمية في تويتر، فقط ظهر برج “أتاتورك” الشهير في تركيا متوشحًا بألوان العلم العمًاني بمناسبة العيد الوطني الخمسين للسلطنة.

برج أتاتورك "ATAKULE " يتوشح بالوان العلم العُماني معبراً عن تهنئة الجمهورية التركية لسلطنة عُمان قيادةً وشعباً بمناسبة العيد الوطني الخمسون للنهضة المجيد #انقرة#تركيا pic.twitter.com/v96tX672ZZ — سفارة سلطنة عمان – أنقرة (@oman_ankara) November 18, 2020

وكتبت السفارة في تغريدتها التي رصدتها (وطن) ما نصه: “برج أتاتورك “ATAKULE ” يتوشح بالوان العلم العُماني مُتمنطقاً تهنئة الجمهورية التركية لسلطنة عُمان قيادةً وشعباً بمناسبة العيد الوطني الخمسون للنهضة المجيد”.

وتتمتع السلطنة بعلاقات قوية مع تركيا أسس لها السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وشملت هذه العلاقات التعاون على كافات المستويات سواء الاقتصادية أو العسكرية.

وفي الثامن عشر من نوفمبر من كل عام تحتفل سلطنة عمان بعيدها الوطني، غير انّ ما يميز هذا العام هو احتفال العمانيين بالمناسبة في ظلّ غياب السلطان الراحل قابوس بن سعيد “باني نهضة عمان”.

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وألقى السلطان هيثم بن طارق الأربعاء، خطاباً بمناسبة العيد الوطني الخمسين.

وقال السلطان هيثم إن عُمان تمكنت من تجاوز التحديات التي مرت بها خلال العقود الماضية بحكمة سلطانها الراحل وتضحيات ابناءها.

وأكد أنّ استكمال ترسيخ قواعد دولة المؤسسات والقانون ستكون من ثوابت المرحلة القادمة.

وأضاف السلطان هيثم: “عملنا على تطوير الجهاز الاداري الدولة واعادة تشكيل مجلس الوزراء لتعزيز الاداء الحكومي والعمل مستمر في مراجعة الجوانب التشريعية وتطوير أدوات المحاسبة والمساءلة”.

وقال: “سرعت الازمة الحالية التي يمر بها العالم من تسريع وتيرة التقنية والتحول الرقمي”.

وشدد السلطان هيثم على أن الغاية من الاجراءات التي اتخذتها الدولة في سبيل تخفيض الاتفاق والعجز العام هدفه تحقيق الاستدامة المالية للدولة.

وقال إن خطة التوازن المالي التي اتخذتها الحكومة ستكون كافية لأخذ الدولة إلى بر الأمان.

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