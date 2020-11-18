سفيرة ابن سلمان ريما بنت بندر تغازل بايدن حتى يرضى عن ولي نعمتها وهذا ما قالته وهي ترتعد خوفاً

غازلت السفيرة الامريكية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر، الإدارة الامريكية الجديدة، في محاولة لتلطيف الأجواء المتوترة بين الجانبين عقب خسارة الأرعن دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية وفوز المرشح الديمقراطية جو بايدن، قائلة إن علاقات الرياض وواشنطن “أعمق بكثير من قائد سعودي واحد أو رئيس أمريكي واحد”.

جاءت تلك التصريحات خلال كلمة أمام مؤتمر المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية على قوة العلاقات التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة، حسب ما نقلت صحيفة “عكاظ”.

وأشارت ريما بنت بندر إلى أن السعودية تشهد “تغييرا هائلا وغير مسبوق”، حسب قولها وأن قيادتها تبذل جهودا لإحداث هذا التغيير، ليس فقط على المستوى الداخلي، بل ومن خلال سياستنا الخارجية، واصفة ما سبق بأنها “أجندة مصممة لكي تحقق السلام الدائم والأمن والازدهار للمنطقة وللعالم”.

السفيرة السعودية في واشنطن ريما بنت بندر بن سلطان: كثيرا ما يساء فهم #السعودية. التقدم والتغيير الملحوظ الذي احرزناه كثيرا ما يساء فهمه. بعض المنتقدين مازالوا متمسكين باراء قديمة عن المملكة. pic.twitter.com/QccuzklevE — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) November 18, 2020

ووصفت الأميرة السعودية العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة بأنها، “علاقات قوية وتاريخية تمتد على مدار 8 عقود ولا تجمع قيادات البلدين فقط بل شعبيهما أيضا”.

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وقالت السفيرة السعودية في الشأن ذاته إن “شراكتنا جامعة بين الحزبين، فهي علاقة قدرتها الإدارات الديمقراطية والجمهورية على حد سواء، وعلاقتنا أعمق بكثير من قائد سعودي واحد أو رئيس أمريكي واحد”.

وكان الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن قد توعد بمحاسبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على جرائمه البشعة وخاصة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي وتقطيعه، وكذلك قتل الأطفال والأبرياء في اليمن لتنفيذ مخطط سياسي.

وسجلت السعودية نفسها في ذيل قائمة المهنئين في الدول التي قدمت التهنئة للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، إذ بعث الملك سلمان وولي عهد ببرقيتي تهنئة للرئيس جو بايدن عقب فوزه بسباق الرئاسة الأمريكية وخسارة حليفهم وصديقهم الأول دونالد ترامب.

ورأت رئيسة البعثة الدبلوماسية السعودية في واشنطن أنه “مع تنامي دور المملكة عالميا، لا سيما برئاستها لمجموعة العشرين، فإن مسؤوليتها في المنطقة، الشرق الأوسط والخليج، في تزايد مستمر، وذلك سيكون مهما لشراكتنا مع الولايات المتحدة”.

وفي الشأن الداخلي لفتت الأميرة إلى أنه “كلما ازدادت إصلاحاتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قوة في المملكة، سنصبح في وضع أفضل يؤهلنا لأن نكون أكبر شريك يُعتمد عليه في المنطقة للولايات المتحدة، سنصبح قادرين على تولي دور قيادي أكبر في المنطقة، وأن نتحمل جزءا أكبر من المسؤولية، وسنفعل ذلك دون إهمال التركيز على السلام والاستقرار والرخاء”.

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