العجوز الشمطاء آمنة نصير تُعين الشيطان بنفسها وتحث على “الزنا” بأغرب فتوى أشعلت الغضب!

عادت الأستاذة بجامعة الأزهر والنائبة بمجلس النواب المصريّ الدكتورة آمنة نصير إلى إثارة الجدل مرة أخرى بعد تأكيدها عدم وجود أى نص قرآني يحرم زواج المسلمة من غير المسلم، ولكن ينبغى أن يكون من أهل الكتاب.

وقالت آمنة نصير خلال لقاء تلفزيوني عبر فضائية “الحدث اليوم”: “لا يوجد نص قرآني يحرم زواج المسلمة من غير المسلم، والمقصود بغير المسلم هو المسيحي واليهودي، وهم أهل كتاب ولا يعبدون الأصنام”.

وأكدت نصير إنه لا يوجد مشكلة في زواج المسلمة من غير المسلم، إذا طبق غير المسلم مع زوجته المسلمة، ما يطبقه المسلم مع زوجته المسيحية أو اليهودية، حيث لا يكرهها على تغيير دينها أو منعها من مسجدها، ولا يحرمها من قرآنها أو صلاتها.

وأشارت نصير إلى أنه فى حال زواج المسلمة من غير المسلم، فإن الأولاد سينتسبون للزوج، ولهذا كان رأى الفقهاء هو رفض زواج المسلمة من غير المسلم حتى لا تتسرب المسلمات إلى اليهودية والمسيحية.

وأثارت تصريحات آمنة نصير موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذكرها المغردون بالآيات القرآنية التي تؤكد عدم جواز المسلمة من غير المسلم، ورأى آخرون أن النائبة تسعى إلى الفتنة، ولو حدث ماتقوله فهو يُعتبر “زنا” وكذب على الدين الإسلامي، وتدميراً لأفكار الشباب.

زواجُ المسلمةِ من غيرِ مسلمٍ باطلٌ وإن حدث جماعٌ فهو زنا، ومن زعم أنه زواجٌ فقد كذب على دين المسلمين، واستحلَّ ما حرمه الله ورسوله وما تواتر المسلمون عليه عِلماً وعملاً منذ زمن رسول الله حتى اليوم.

كلام الدكتورة #آمنة_نصير باطل pic.twitter.com/qHgk2Q4jnz — A.Salah (@20engineer20) November 18, 2020

فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا #آمنة_نصير pic.twitter.com/8k61Rn06Rz — mrx (@mrx99167564) November 18, 2020

المشكلة أن #امنه_نصير هي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر. !! وقولها بعدم وجود أى نص قرآني يحرم زواج المسلمة من غير المسلم وتبرير ذلك بأنه تحريم إجتماعي وليس ديني هو موجة جديدة من أعوان إبليس وجنوده لتدمير افكار الشباب قبل محاولاتهم الإساءة للدين الإسلامي. #hemaida — Heməidə səid (@_hemaida) November 18, 2020

بينما سخر آخرون من نصير واتهموها بمحاولة إثارة الجدل بسبب عشقها للشهرة، وذهب آخرون إلى اتهامها بحب الرجال مهما كانت ديانته، ما دفعها لإصدار هذا الحكم الشاذ بحسب وصفهم.

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#آمنة_نصير

كده وصلت معاها الشهوه لاقوى درجه عايزه اي راجل ومش مهم الدين ههههههه — Rateb (@Rateb09987173) November 18, 2020

وحدة بتعشق الشهرة وبقالها اكتر من 3 سنين محدش سمع عنها حاجه . كل ما تحب تطلع في التليفزيون وتصبح حديث الناس ، تطعن في احد ثوابت الدين .#آمنة_نصير — Mohamed Abd Elhakem (@moohmedo) November 18, 2020

مما لاشك فيه بالنسبة لك يجوز 😂

وأهو ضِلّ كافر ولا ضِلّ حيطة 😂

والكافر كمان هو اللي خسران 😂#آمنة_نصير pic.twitter.com/AlzOPOZJTE — وطن يعني سجن (@quality1144) November 17, 2020

#امنه_نصير ضلت واضلت وهي وليست آمنه وليس لها نصير من عذاب الله. اللهم تب علينا من هذه الرؤوس الجهال الذين ضلوا وأضلوا (آمنة نصير _سعاد صالح _سعد الدين الهلالي _خالد الجندي وغيرهم) وللأسف ينسبوا للأزهر وكمان دكاترة وبيدرسوا. !!! إنا لله وإنا إليه راجعون — Heməidə səid (@_hemaida) November 18, 2020

وفي هذا السياق، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن المسلمة لا يحل لها أن تتزوج بغير المسلم مطلقًا؛ لا من اليهود والنصارى، ولا من غيرهم من غير المسلمين؛ مستدلة بالآية الكريمة: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أن الإسلام أجاز للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب، ولكنه لم يجز لغير المسلم أن يتزوج مسلمة؛ حيث إن المسلم مؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، ودينه يأمره باحترامهم وتقديسهم.

ولفتت دار الإفتاء، إلى أن غير المسلم ليس مؤمنًا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيًّا ورسولًا، فإذا تزوج من المسلمة فلن تستطيع أداء دينها في أمان وسلام، ولن تشعر بالاحترام الكافي لدينها ونبيها.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الأدلة على تحريم زواج المسلمة من غير المسلم كثيرة منها قول الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾، وإنما قال: ﴿وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ أي يحل لكم أن تطعموهم من طعامكم؛ للتنبيه على أن الحكم في الذبائح مختلف عن المناكحة؛ فإن إباحة الذبائح حاصلة في الجانبين، بخلاف إباحة المناكحات فإنها في جانب واحد؛ هو حِلُّ زواج المسلم من الكتابية، بخلاف العكس؛ فلا يحل للكتابي أن يتزوج بمسلمة.

وشددت على أن العلة الأساس في هذه المسألة تعبدية؛ بمعنى عدم معقولية المعنى -وذلك في كافة الشرائع السماوية-، فإن تجلّى بعد ذلك شيءٌ من أسباب هذا التحريم فهي حِكَمٌ لا عِلَل. فالأصل في الزواج أنه أمرٌ لاهوتيٌّ وسرٌّ مقدس، وصفه ربنا تبارك وتعالى بالميثاق الغليظ؛ فقال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾.

ونشرت دار الإفتاء المصرية، على موقعها الإلكتروني، فتوى للشيخ بكري الصدفي المفتي الثالث للديار المصرية، أن نكاح المسلمة من غير المسلم باطل، ويلزم التفريق بينهما، ولا يترتب عليه شيءٌ من أحكام النكاح الصحيح.

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