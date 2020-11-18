السلطان الراحل قابوس بن سعيد رفض هذه الخطوة ولم يأخذ بمشورة قُدمت إليه ليظل اسم السلطنة راسخاً

ذكر ال‏‏أكاديمي والباحث في التاريخ العماني محمد الشعيلي خطوة تراجع عنها السلطان الراحل قابوس بن سعيد عام 1971.

وقال “الشعيلي” في تغريدةٍ بحسابه في “تويتر”:من الخطوات التي تراجع عنها السلطان قابوس رحمه الله بشكل ايجابي، هو عدم أخذه بالمشورة التي قدمت له في مطلع عام 1971م، بتغيير مسمى الدولة من (سلطنة) إلى (مملكة)، وتغيير لقب (السلطان) إلى (ملك)، ليظل اسم (السلطنة) راسخا ومميزا على الدوام، نعتز به ونفخر”.

من الخطوات التي تراجع عنها السلطان قابوس رحمه الله بشكل ايجابي، هو عدم أخذه بالمشورة التي قدمت له في مطلع عام 1971م، بتغيير مسمى الدولة من (سلطنة) إلى (مملكة)، وتغيير لقب (السلطان) إلى (ملك)، ليظل اسم (السلطنة) راسخا ومميزا على الدوام، نعتز به ونفخر.#قابوس_في_قلوبنا#لعمان pic.twitter.com/W72tmBzxgO — محمد الشعيلي (@m_alshuaili) November 18, 2020

وتزامناً مع احتفال سلطنة عمان بيوم الثامن عشر من نوفمبر بمناسبة العيد الوطني الخمسين، انتشرت على نطاقٍ واسع بمواقع التواصل صورة حديثة لقبر السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وفي تغريداتهم على صورة القبر، استذكر العمانيون السلطان الراحل، وقيادته مسيرة النهضة العمانية، الى ان استلمها من بعد السلطان هيثم بن طارق .

وتوفي السلطان قابوس، في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد نحو 50 عاما قضاها سلطانا للبلاد. وجرت مراسم انتقال الحكم إلى بن طارق بسلاسة وسرعة.

وكانت فترة حكم السلطان قابوس أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم حتى وفاته .